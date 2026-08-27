Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kinh ngạc trước không khí tại Mỹ Đình, gọi Việt Nam là "thế lực bóng đá Đông Nam Á"

Chủ tịch FIFA ca ngợi chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Trực tiếp dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã dành nhiều lời khen ngợi cho bầu không khí cuồng nhiệt tại khán đài cũng như màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau trận đấu, người đứng đầu FIFA đã chia sẻ trên trang cá nhân sự ấn tượng trước khoảnh khắc đăng quang của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ông viết:

“Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Hà Nội và cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt đáng kinh ngạc trên sân vận động chật kín khán giả. Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam, một trong những thế lực của bóng đá Đông Nam Á, với chức vô địch hoàn toàn xứng đáng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ đang ăn mừng cùng những người hùng của họ".

Chủ tịch FIFA trao cúp vô địch cho tuyển Việt Nam (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh đó, Chủ tịch FIFA cũng gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng đội ngũ tổ chức giải, đồng thời ghi nhận tinh thần thi đấu kiên cường của đội tuyển Thái Lan trong trận hòa kịch tính 2-2.

Ông Infantino nhấn mạnh thêm: “Những khoảnh khắc như thế này thể hiện rõ những giá trị mà FIFA hướng tới, khi chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng các liên đoàn thành viên FIFA để phát triển bóng đá và đưa những điều tuyệt vời nhất của môn thể thao này đến mọi nơi trên thế giới".

Ở trận chung kết lượt về, dù Thái Lan hai lần vươn lên dẫn trước, đội tuyển Việt Nam vẫn bình tĩnh thi đấu để gỡ hòa 2-2, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Sau khi còi kết thúc vang lên, Chủ tịch Gianni Infantino đã trực tiếp xuống sân trao cúp vô địch cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải cùng các tuyển thủ Việt Nam.