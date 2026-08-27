Nữ tỷ phú Madam Pang thốt lên "thật đau lòng" khi Thái Lan ngậm ngùi nhìn Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Chủ tịch FAT Madam Pang lên tiếng sau khi Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 khép lại với bầu không khí vỡ òa trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam cầm hòa Thái Lan với tỷ số 2-2, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch khu vực với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Màn trình diễn bản lĩnh của đoàn quân HLV Kim Sang-sik giúp những "chiến binh sao vàng" đánh dấu lần thứ hai liên tiếp và là lần thứ tư trong lịch sử bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, thất bại tâm phục khẩu phục khiến đội tuyển Thái Lan đành chấp nhận vị trí á quân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ xứ chùa vàng. Trực tiếp có mặt trên khán đài Mỹ Đình chứng kiến khoảnh khắc đội nhà gục ngã, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) không giấu nỗi niềm.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người đứng đầu bóng đá Thái Lan đã gửi lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc tới quê nhà: "Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các CLB. Cảm ơn tất cả các CĐV bóng đá Thái Lan". Trả lời tờ báo thể thao hàng đầu Siamsport, bà trải lòng về khoảnh khắc ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp: "Thật đau lòng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên".

Madam Pang đau lòng nhưng vẫn khích lệ tuyển Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Bài viết chia sẻ của nữ tỷ phú trên trang cá nhân nhanh chóng nhận được làn sóng tương tác lớn với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Đáng chú ý, bên cạnh sự đồng cảm từ người hâm mộ xứ chùa vàng, rất đông cổ động viên Việt Nam cũng chủ động để lại những dòng tin nhắn an ủi chân thành tới Madam Pang.

Dù đội tuyển Thái Lan phải nhận kết quả không như ý, tâm huyết của Madam Pang dành cho nền bóng đá nước nhà vẫn ghi dấu ấn sâu đậm. Trước thềm hai lượt trận chung kết, chính vị nữ chủ tịch FAT đã nỗ lực đàm phán thành công với đơn vị nắm bản quyền, giúp toàn bộ người hâm mộ bóng đá Thái Lan được theo dõi trọn vẹn và miễn phí các trận đấu quan trọng của đội nhà.