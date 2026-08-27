Thức tới 3 rưỡi sáng ăn mừng vô địch cùng Văn Hậu, sáng sớm Doãn Hải My vẫn tự tay chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7, netizen chấm 10 điểm đảm đang

Sau một đêm cùng Đoàn Văn Hậu hòa mình vào niềm vui vô địch Asean Cup 2026, Doãn Hải My gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nàng WAG tiết lộ 3 rưỡi sáng mới đi ngủ nhưng chỉ vài tiếng sau đã dậy tự tay nấu nướng, chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7.

Sau khi ĐT Việt Nam đăng quang Asean Cup 2026, không khí ăn mừng chiến thắng vẫn tiếp tục kéo dài. Văn Hậu cùng các đồng đội có một đêm đáng nhớ, còn Doãn Hải My cũng đồng hành cùng ông xã trong khoảnh khắc đặc biệt này.

Hải My đồng hành cùng Văn Hậu ngày vô địch Asean Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Và khi niềm vui chưa kịp “hạ nhiệt”, nàng WAG đã nhanh chóng trở lại với công việc gia đình. Chia sẻ loạt ảnh chuẩn bị Rằm tháng 7, bà xã Đoàn Văn Hậu tiết lộ một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ: “Hôm qua 3 rưỡi mới ngủ, sáng vẫn kịp dậy từ 7 giờ để nấu nướng và sắp lễ". Nhìn thành quả mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 nhà Văn Hậu, nhiều người càng nể sự chỉn chu và khéo léo của Doãn Hải My.

Mâm cúng được chuẩn bị khá đầy đặn với nhiều loại lễ vật. Trên bàn thờ, Hải My bày biện hoa tươi, trái cây, bánh kẹo và các lễ vật truyền thống, tất cả được sắp xếp ngay ngắn, cân đối. Đáng chú ý, phía dưới bàn thờ còn có một mâm cơm mặn thịnh soạn với nhiều món ăn như tôm, thịt, nem/chả, rau củ và canh. Các món được đặt trong khay tròn, chia thành từng phần đẹp mắt, bên cạnh là những loại bánh, đồ ăn được chuẩn bị riêng.

Doãn Hải My đảm đang chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 (Ảnh: Doan Hai My)

Điều khiến hình ảnh này gây thiện cảm chính là sự tương phản thú vị: đêm trước còn cùng chồng hòa vào bầu không khí ăn mừng chức vô địch, vài tiếng sau đã tất bật vào bếp chuẩn bị việc chu đáo việc nhà. Từ một nàng WAG thường xuyên được chú ý bởi nhan sắc thanh lịch, Doãn Hải My lại ghi điểm ở một hình ảnh rất đời thường. Không cần phô trương, cô tự tay chuẩn bị từng phần lễ, chăm chút không gian thờ cúng và nấu nướng cho gia đình.

Bà xã Đoàn Văn Hậu được khen chuẩn vợ đảm (Ảnh: Doan Hai My)

Đây cũng không phải lần đầu Hải My khiến dân mạng chú ý bởi sự khéo léo trong cuộc sống gia đình. Từ khi kết hôn cùng Văn Hậu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thường xuyên tự tay chăm chút tổ ấm và đặc biệt quan tâm tới những dịp lễ, Tết, ngày quan trọng của gia đình. Bởi vậy, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, không ít cư dân mạng cũng phải “chấm điểm” cho sự đảm đang của Hải My: visual nàng WAG thì khỏi bàn, khoản nữ công gia chánh cũng khiến dân tình phải gật gù 10 điểm.