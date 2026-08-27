Hoà Minzy vào tận phòng thay đồ ĐT Việt Nam gặp Đình Bắc

Khoảnh khắc Hoà Minzy xuất hiện ở đường hầm sân Mỹ Đình gây chú ý.

Tối ngày 26/8, ca sĩ Hoà Minzy cùng con trai xuất hiện tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp tuyển Thái Lan. Sau khi đội tuyển Việt Nam đăng quang chức vô địch, Hòa Minzy đã đưa con trai – bé Bo đến gặp tiền đạo Đình Bắc.

Khoảnh khắc Đình Bắc trìu mến ôm bé Bo và ký tặng lên áo đấu của cậu bé nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ con trai vốn coi Đình Bắc là thần tượng nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin mẹ mình là người nổi tiếng và thường thắc mắc vì sao mẹ lại quen biết nhiều chú cầu thủ đến vậy.

Đáng chú ý, Hoà Minzy còn dẫn con trai vào tận đường hầm của sân Mỹ Đình để gặp Đình Bắc. Đây là khu vực nội bộ của BTC và 2 đội bóng. Sở dĩ, nữ ca sĩ này có thể vào được do trận đấu đã kết thúc, Hoà Minzy và con trai phải chờ đến khi khán giả ra về mới có thể xuống sân và đi vào trong đường hầm. Tuy nhiên, theo quy định khán giả không được di chuyển vào khu vực này khi không có thẻ theo quy định.

Hoà Minzy đưa con trai vào đường hầm sân Mỹ Đình (Ảnh: FB/Hoà Minzy)

Hoà Minzy xin chữ ký vào áo cho con trai (Ảnh: FB/Hoà Minzy)

Đây là khu vực dành cho BTC và cầu thủ 2 đội bóng, rất hiếm khi fan được vào (Ảnh: FB/Hoà Minzy)

Đình Bắc ký tên cho con trai Hoà Minzy (Ảnh: FB/Hoà Minzy)

Không chỉ dừng lại ở việc xin chữ ký, những tương tác đời thường hay các màn “tung hứng” vui vẻ trên mạng xã hội của cô và tiền đạo tuyển Việt Nam cũng khiến dân tình quan tâm. Mối duyên giữa Hòa Minzy và Đình Bắc còn gắn liền với nhiều dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp. Trước đó, bộ đôi từng gây chú ý khi cùng xuất hiện tại sự kiện WeChoice Awards 2025. Đặc biệt, vào tháng 3/2026, cả hai đã cùng vinh dự được xướng tên trong danh sách Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Hoà Minzy từng có mối quan hệ thân thiết với một cầu thủ Việt Nam nổi tiếng, cũng nhờ mối liên hệ này cô quen biết với các cầu thủ của bóng đá Việt Nam.