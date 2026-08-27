Tuyển thủ Việt Nam gây chú ý với câu nói sau chức vô địch: “Mình đá trận này, Thái Lan nhớ 3 đời luôn!”

Trương Tiến Anh gây chú ý với phát biểu đầy tự tin sau khi cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Hậu vệ cánh của đội tuyển còn nhấn mạnh bước ngoặt của trận chung kết chính là bàn thắng gỡ hòa của Hoàng Hên.

ĐT Việt Nam vừa khép lại một đêm lịch sử trên sân Mỹ Đình khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, sau khi từng đăng quang ở kỳ giải 2024.

Sau trận đấu, các tuyển thủ không giấu nổi niềm vui. Trong số những chia sẻ gây chú ý nhất là phát biểu đầy chất “thách thức” của Trương Tiến Anh.

“Mình đá trận này, Thái nhớ 3 đời luôn!”

Khi được hỏi về cảm xúc sau trận chung kết, Tiến Anh thẳng thắn chia sẻ: “Mình đá trận này, Thái nhớ 3 đời luôn!”.

Một câu nói vừa hài hước, vừa thể hiện sự tự tin và phấn khích của tuyển thủ Việt Nam sau màn đối đầu đầy căng thẳng với đối thủ truyền kiếp. Tiến Anh vui vẻ nói: “Cảm xúc của em và toàn đội hiện tại thực sự không tả được, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ chức vô địch thành công, vô địch 2 lần liên tiếp.”

Quả thực, hành trình đăng quang của ĐT Việt Nam năm nay không hề đơn giản. Ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đều cho thấy bản lĩnh và khả năng duy trì sự tập trung.

Ảnh: Thanh Xuân

Bị dẫn trước nhưng không sụp đổ

Tiến Anh cho rằng việc đội nhà bị dẫn trước không tác động quá nhiều đến tâm lý của các cầu thủ. “Việc bị dẫn trước không bị ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý vì bọn em đã chơi trận này bằng tất cả khả năng, bọn em đã giành được cúp và giữ được cúp ở sân nhà".

Đó cũng là điều đáng khen ở ĐT Việt Nam trong trận đấu quyết định. Thái Lan có thời điểm chiếm lợi thế và khiến khán đài Mỹ Đình im lặng. Nhưng thay vì hoảng loạn, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục chiến đấu. Và rồi bước ngoặt xuất hiện.

“Bước ngoặt là bàn thắng gỡ hòa của Hoàng Hên”

Theo Tiến Anh, khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu chính là bàn thắng gỡ hòa của Hoàng Hên. Bị Thái Lan dẫn 2-1, Việt Nam cần một bàn thắng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 80, Hoàng Hên tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan, thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng, đưa tỷ số về 2-2.

Bàn thắng ấy không chỉ giải tỏa áp lực cho các cầu thủ Việt Nam mà còn khiến tinh thần toàn đội được đẩy lên rất cao. Sau bàn thắng đó, Việt Nam tiếp tục đứng vững cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Kết quả hòa 2-2 là đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công lợi thế có được từ trận lượt đi. Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở Rajamangala trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

Ảnh: Thanh Xuân

“May mắn cũng phải đi cùng sự chăm chỉ”

Một trong những chia sẻ đáng chú ý khác của Tiến Anh là cách anh nhìn nhận về yếu tố may mắn trong bóng đá. Trận chung kết thực tế có không ít tình huống mà Việt Nam được hưởng lợi, trong đó đáng chú ý là việc Thái Lan bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền.

Nhưng Tiến Anh không cho rằng thành công chỉ đến từ may mắn. “Kể cả có may mắn, chúng ta cũng phải làm việc chăm chỉ thì may mắn mới đến".

Một câu nói ngắn nhưng phản ánh khá đúng hành trình của ĐT Việt Nam. May mắn có thể xuất hiện trong một vài khoảnh khắc, nhưng để đi đến trận đấu cuối cùng, tạo được lợi thế ở lượt đi và đứng vững trước sức ép của Thái Lan trên sân nhà, các cầu thủ vẫn phải trải qua cả một hành trình chuẩn bị, tập luyện và chiến đấu.

Cuối cùng, họ đã làm được. Hai trận chung kết. Một chiến thắng và một trận hòa. Tổng tỷ số 4-2.

ĐT Việt Nam chính thức trở thành nhà vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Còn Trương Tiến Anh, sau một đêm đầy cảm xúc, để lại một câu nói khiến người hâm mộ thích thú: “Mình đá trận này, Thái nhớ 3 đời luôn!”.