Xuân Son trao huy chương vô địch cho vợ, hôn nàng WAG cực ngọt ngào trên sân Mỹ Đình

Từ cô gái từng từ chối hẹn hò vì không thích cầu thủ đến người vợ luôn kề vai sát cánh trong những thời khắc tăm tối nhất sự nghiệp, Marcele Seippel chính là tựa điểm tinh thần vững chắc giúp Nguyễn Xuân Son vượt qua dông bão để trở thành ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam.