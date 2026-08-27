Xuân Son trao huy chương vô địch cho vợ, hôn nàng WAG cực ngọt ngào trên sân Mỹ Đình

Khoảnh khắc Xuân Son ăn mừng Việt Nam vô địch cùng người thân.
Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sau màn trình diễn cảm xúc với tổng tỉ số 4-2 Thái Lan sau 2 lượt trận. Sau màn đăng quang, Xuân Son đã có khoảnh khắc khoá môi vợ cực ngọt ngào ăn mừng chức vô địch.
Ngay sau khi nhận huy chương cùng các đồng đội, Xuân Son đã cởi huy chương đeo trên cổ và trao lại chọ vợ của mình.
Từ cô gái từng từ chối hẹn hò vì không thích cầu thủ đến người vợ luôn kề vai sát cánh trong những thời khắc tăm tối nhất sự nghiệp, Marcele Seippel chính là tựa điểm tinh thần vững chắc giúp Nguyễn Xuân Son vượt qua dông bão để trở thành ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam.
Trong suốt hành trình vừa qua của Xuân Son cùng tuyển Việt Nam, gia đình luôn đồng hành theo chân anh tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết.
Người bạn thân người Brazil của Xuân Son ôm anh ăn mừng.
Đặc biệt ấn tượng khi sau chức vô địch, Xuân Son đã khoe 2 chiếc bảo vệ ống đồng in hình gia đình của mình. Anh cầm chiếc bảo vệ ống đồng chạy khắp sân ăn mừng
Xuân Son ở khoảnh khắc vô địch luôn hướng về gia đình
Với Xuân Son chức vô địch này rất ý nghĩa, cách đây 2 năm Xuân Son cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 nhưng anh đã phải ăn mừng trong bệnh viện
Xuan Son bị chấn thương và đã hồi phục thần tốc cùng tuyển Việt Nam vô địch sau 2 năm
Xuân Son sau khi ăn mừng cùng toàn đội đã chạy về khán đài tìm vợ con
Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của tiền đạo sinh năm 1997
Hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên cùng ăn mừng
Khoảnh khắc 2 cầu thủ chỉ tay lên lodo đương kim vô địch
Nụ cười hạnh phúc với chức vô địch ASEAN Cup 2026.