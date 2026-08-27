Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên, chúc mừng Hai Long

Khoảnh khắc tuyển Việt Nam hạnh phúc ngắm nhìn chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.
ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước xuống sân trao cúp cho tuyển Việt Nam
Đình Bắc gây sốt với khoảnh khắc ngắm nhìn chiếc vô địch, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2004 được tham dự một giải vô địch Đông Nam Á và đã giành chức vô địch
Các cầu thủ tuyển Việt Nam đều trân trọng, ngắm nhìn chiếc cúp vô địch
Ai bước lên bục nhận huy chương cũng chạm tay vào chiếc cúp
Khổng Minh Gia Bảo hạnh phúc chạm tay vào cúp vô địch ASEAN Cup
Xuân Mạnh có lần thứ 2 được chạm tay vào cúp vô địch
Hai Long cũng tận tay chạm vào chiếc cúp rất vất vả mới có được
Hoàng Hên hôn cúp vô địch
Quang Kiệt có lần đầu tiên trong sự nghiệp được thi đấu ở giải ASEAN Cup
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao huy chương và chúc mừng Hai Long
Khoảnh khắc các lãnh đạo trao huy chương cho cầu thủ tuyển Việt Nam
Hoàng Hên khoác cờ Việt Nam lên bục nhận huy chương
Khoảnh khắc Quang Hải giơ tay số 3 vì đã 3 lần vô địch ASEAN Cup, còn HLV Kim Sang-sik đã 2 lần liên tiếp giành chức vô địch
HLV Kim Snag-sik ăn mừng đáng yêu cùng các học trò
Các cầu thủ công kênh HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được cầu thủ công kênh
ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026
Ảnh: HĐ