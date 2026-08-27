Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên, chúc mừng Hai Long

Theo Thanh Niên Việt
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Khoảnh khắc tuyển Việt Nam hạnh phúc ngắm nhìn chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước xuống sân trao cúp cho tuyển Việt Nam

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 2.

Đình Bắc gây sốt với khoảnh khắc ngắm nhìn chiếc vô địch, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2004 được tham dự một giải vô địch Đông Nam Á và đã giành chức vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 3.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam đều trân trọng, ngắm nhìn chiếc cúp vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 4.

Ai bước lên bục nhận huy chương cũng chạm tay vào chiếc cúp

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 5.

Khổng Minh Gia Bảo hạnh phúc chạm tay vào cúp vô địch ASEAN Cup

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 6.

Xuân Mạnh có lần thứ 2 được chạm tay vào cúp vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 7.

Hai Long cũng tận tay chạm vào chiếc cúp rất vất vả mới có được

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 8.

Hoàng Hên hôn cúp vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 9.

Quang Kiệt có lần đầu tiên trong sự nghiệp được thi đấu ở giải ASEAN Cup

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 10.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao huy chương và chúc mừng Hai Long

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 11.

Khoảnh khắc các lãnh đạo trao huy chương cho cầu thủ tuyển Việt Nam

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 12.

Hoàng Hên khoác cờ Việt Nam lên bục nhận huy chương

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 14.

Khoảnh khắc Quang Hải giơ tay số 3 vì đã 3 lần vô địch ASEAN Cup, còn HLV Kim Sang-sik đã 2 lần liên tiếp giành chức vô địch

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 15.

HLV Kim Snag-sik ăn mừng đáng yêu cùng các học trò

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 16.
Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 18.

Các cầu thủ công kênh HLV Kim Sang-sik lên ăn mừng

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 19.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được cầu thủ công kênh

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 20.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Đình Bắc gây sốt với biểu cảm đáng yêu ngắm nhìn cúp vô địch, chủ tịch FIFA ôm động viên Hai Long - Ảnh 21.

Ảnh: HĐ

Vỡ oà cảm xúc khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik nhảy lên ăn mừng, ĐT Việt Nam trao nhau những cái ôm mừng vô địch
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