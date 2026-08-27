Vì sao đến tận ngày 14/9, đội tuyển Việt Nam mới hội quân trở lại?

Lịch trình của đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Ngay sau khi bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã chính thức tạm giải tán để các tuyển thủ trở về đơn vị chủ quản. Quãng nghỉ này giúp các cầu thủ tái tạo năng lượng trước khi bước vào mùa giải V.League 2026/2027 khởi tranh từ ngày 4/9. Dù vậy, thời gian nghỉ ngơi của toàn đội sẽ không quá dài. Ngay sau khi vòng 2 giải quốc nội khép lại vào ngày 13/9, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tức tốc hội quân trở lại vào ngày 14/9 để bắt tay vào chiến dịch mới mang tên FIFA ASEAN Cup 2026.

Giải đấu năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10 tại Indonesia và Hồng Kông, quy tụ 11 đại diện Đông Nam Á cùng 3 đội khách mời gồm Pakistan, Hồng Kông và Bangladesh. Mới đây, Bangladesh đã được bổ sung vào danh sách tham dự sau khi Ấn Độ bất ngờ rút lui. Với vỏn vẹn khoảng 10 ngày chuẩn bị, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với bài toán không hề dễ dàng trong việc cân bằng thể lực và duy trì phong độ cho các trụ cột vốn vừa trải qua mật độ thi đấu tương đối dày đặc.

Tuyển Việt Nam tạm chia tay và hội quân lại vào tháng 9 (Ảnh: HĐ)

Theo phương án tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 được chia thành hai hạng đấu riêng biệt. Hạng 1 diễn ra tại Indonesia dành cho 8 đội tuyển mạnh nhất, chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Philippines và Pakistan; trong khi bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Đáng chú ý, giải đấu áp dụng thể thức vô cùng khắc nghiệt khi chỉ lấy duy nhất đội đầu bảng vào thi đấu trận chung kết, bỏ qua vòng bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp, đặc biệt là duyên nợ với Thái Lan, sẽ mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong khi đó, Hạng 2 của giải đấu được tổ chức tại Hồng Kông với sự góp mặt của 6 đội tuyển, bao gồm Hồng Kông, Myanmar, Brunei (bảng A) và Campuchia, Lào, Timor Leste (bảng B). Không chỉ dừng lại ở tính chất cạnh tranh danh hiệu, các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 còn trực tiếp ảnh hưởng đến thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA. Bên cạnh đó, giải đấu cũng mang lại sức hút lớn về mặt tài chính với mức tiền thưởng lên tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) cho nhà vô địch Hạng 1 và 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng) cho ngôi vương Hạng 2.