Chỉ người Thái ghi bàn ở trận chung kết lượt về, nhưng Việt Nam vẫn là nhà vô địch xứng đáng

Hai bàn thắng của Việt Nam trong trận chung kết lượt về đều đến từ những pha phản lưới của cầu thủ Thái Lan. Nhưng cả hành trình ASEAN Cup 2026 đã chứng minh Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch Đông Nam Á.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Việt Nam ở phút 52 được tính là pha phản lưới của Chatchai Bootprom. Cú dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên chạm cột dọc rồi đập vào gót thủ môn Thái Lan đi vào lưới. Đến phút bù giờ, Wanchai Jarunongkran lại phản lưới nhà, giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2 và chấm dứt hy vọng vô địch của Thái Lan.

Hai bàn của Việt Nam ở trận đấu cuối cùng đều do cầu thủ Thái Lan ghi hộ. Nhìn riêng 90 phút ấy, thật dễ để nói Việt Nam đã gặp may. Nhưng...

Những con số không biết nói dối

Trước khi bước vào trận chung kết lượt về, Việt Nam đã trải qua 7 trận tại ASEAN Cup 2026 mà không thua, với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng của Kim Sang-sik ghi 19 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 lần. Đó không phải những con số của một đội bóng sống nhờ may mắn. Việt Nam ghi nhiều, thủng lưới ít và duy trì sự ổn định gần như tuyệt đối suốt giải.

Ngay cả khi đặt trận lượt về sang một bên, Việt Nam vẫn đã tạo được lợi thế rất lớn trước Thái Lan từ Bangkok. Ở chung kết lượt đi, đội bóng của Kim Sang-sik thắng 2-0 ngay trên sân đối phương. Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải cùng vào sân từ ghế dự bị rồi ghi hai bàn chỉ trong khoảng 7 phút của hiệp hai. Đó là một trận đấu mà Việt Nam không cần tạo ra thế trận áp đảo tuyệt đối, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chờ đúng thời điểm và tung ra những quân bài quyết định. Lợi thế hai bàn mang về Mỹ Đình vì thế là thành quả của một trận đấu được Việt Nam kiểm soát tốt, chứ không phải món quà của bất kỳ ai.

Trận lượt về thực tế cũng không hề dễ dàng. Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút 12, qua đó rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 1-2. Đầu hiệp hai, đội khách thậm chí đứng trước cơ hội san bằng cách biệt sau hai lượt trận khi được hưởng phạt đền, nhưng Kakana Khamyok lại sút bóng vọt xà. Chỉ 3 phút sau, cú dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên đập cột rồi bật vào gót Chatchai đi vào lưới, giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1. Đến cuối trận, Wanchai Jarunongkran lại đưa Thái Lan vượt lên 2-1, thắp lại hy vọng kéo trận chung kết vào hiệp phụ, trước khi chính anh phản lưới ở phút bù giờ để ấn định tỷ số 2-2.

Nhìn vào diễn biến ấy, không thể phủ nhận Việt Nam đã có những khoảnh khắc may mắn. Nhưng may mắn không thể giúp một đội bóng bất bại suốt cả giải, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Cũng không thể chỉ dùng may mắn để giành chiến thắng 2-0 ngay trên đất Thái ở trận chung kết lượt đi.

Cái khó không nằm ở việc vô địch

Việt Nam từng lên ngôi Đông Nam Á vào các năm 2008, 2018 và 2024. Nhưng trước ASEAN Cup 2026, chưa thế hệ nào của bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Giành một danh hiệu đã khó, bước vào giải đấu tiếp theo với tư cách nhà vô địch còn khó hơn, bởi mọi đối thủ đều có một mục tiêu rõ ràng là đánh bại đội đang giữ cúp.

Thái Lan càng có nhiều động lực hơn bất kỳ ai. Họ chính là đội thua Việt Nam ở chung kết năm 2024 và lần này bước vào trận tái đấu với mục tiêu giành lại vị thế số một khu vực. Nhưng sau hai lượt trận, Việt Nam vẫn là đội đứng trên bục cao nhất. Chiến thắng ấy không chỉ tạo ra chức vô địch Đông Nam Á thứ tư, mà còn giúp Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương.

Nhìn rộng hơn, ASEAN Cup 2026 chỉ là điểm nhấn mới nhất trong chuỗi ngày ổn định hiếm thấy của đội tuyển Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik. Trước trận chung kết lượt về, Việt Nam đã có 25 trận bất bại ở cấp đội tuyển quốc gia, trong đó có 22 chiến thắng và 3 trận hòa, ghi 65 bàn và chỉ thủng lưới 10 lần. Kỷ lục bất bại trước đó của đội tuyển Việt Nam là 18 trận dưới thời Park Hang-seo. Với sự dẫn dắt của Kim Sang-sik, Việt Nam không chỉ bùng nổ trong một vài trận đấu, mà dần hình thành khả năng chiến thắng theo nhiều cách: Có thể chủ động tấn công, có thể kiên nhẫn chờ thời cơ và cũng có thể chịu đựng trong những thời điểm đối thủ dồn ép.

Sự ổn định ấy mới là nền tảng thực sự của chức vô địch ASEAN Cup 2026. Hai pha phản lưới chỉ là những chi tiết gây chú ý nhất ở trận cuối, còn sự vượt trội của Việt Nam đã được thể hiện trong suốt hành trình trước đó.

Chức vô địch không phải món quà

Người Thái đã ghi cả hai bàn thắng cho Việt Nam trong trận đấu cuối cùng ở Mỹ Đình. Đó là một cách rất kỳ lạ để khép lại một trận chung kết. Nhưng họ không trao chức vô địch cho Việt Nam.

Hai bàn phản lưới chỉ quyết định cách trận chung kết kết thúc. Còn chiếc cúp được tạo nên từ 8 trận đấu, từ chiến thắng trên sân Thái Lan, từ hàng công hiệu quả nhất giải, từ hàng thủ gần như không thể xuyên thủng và từ một đội tuyển đã duy trì vị thế số một trong suốt hành trình.

Hai bàn thắng có thể đến từ may mắn. Chức vô địch thì không.