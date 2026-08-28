Loạt ảnh "cam thường" bóc nhan sắc thật của Doãn Hải My khi đi cổ vũ Văn Hậu, trên mạng là "bạch nguyệt quang" ngoài đời thế nào?

Không cần những khung hình được trau chuốt cầu kỳ, Doãn Hải My vẫn khiến dân mạng chú ý với diện mạo ngọt ngào, trong trẻo trên khán đài cổ vũ ông xã Đoàn Văn Hậu. Loạt ảnh chụp tại sân cho thấy visual đời thường của nàng WAG vẫn rất nổi bật.

Xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Đoàn Văn Hậu và ĐT Việt Nam, Doãn Hải My nhanh chóng lọt vào ống kính của người hâm mộ. Khác với những bộ ảnh thời trang được đầu tư chỉn chu trên mạng xã hội, lần này bà xã Văn Hậu xuất hiện trong những khoảnh khắc khá đời thường, khi đang ngồi giữa đám đông cổ động viên.

Trong một khoảnh khắc, Hải My ngồi trên hàng ghế khán đài, diện áo đấu ĐT Việt Nam màu đỏ cùng quần trắng, mái tóc dài buông tự nhiên. Dù bức ảnh được chụp từ khoảng cách khá gần và không phải một set ảnh được tạo dáng, Hải My vẫn gây ấn tượng với làn da sáng, đường nét thanh tú cùng nụ cười tươi. Khoảnh khắc cô nghiêng đầu cười càng làm diện mạo trở nên nhẹ nhàng, trẻ trung.

Ảnh: Lê Đình Nam

Ảnh: Lê Đình Nam

Ảnh: Lan Anh

Ở một bức ảnh khác, bà xã Văn Hậu xuất hiện giữa không khí ăn mừng trên sân. Cô mặc áo đỏ, đứng cạnh các tuyển thủ sau trận đấu và nhanh chóng hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá. Không chỉ khi tạo dáng trước ống kính, Hải My còn cho thấy vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên trong những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Khi ngồi giữa hàng nghìn cổ động viên, cô vẫn giữ được hình ảnh dịu dàng, nữ tính và có phần mong manh vốn là nét đặc trưng thường được người hâm mộ nhắc đến.

Ảnh: Phạm Khang

Đặc biệt, ở những bức ảnh chụp cận cảnh, người đẹp gần như không cần đến những góc chụp cầu kỳ để tạo hiệu ứng. Từ nụ cười rạng rỡ đến những khoảnh khắc cúi xuống chăm chú nhìn điện thoại, visual của Hải My vẫn nhận được nhiều lời khen.

Từ “bạch nguyệt quang” trên mạng đến nàng WAG giản dị ngoài đời

Doãn Hải My vốn được biết đến với hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Sau khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu, cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài để đồng hành và cổ vũ ông xã trong những trận đấu quan trọng. Nếu trên mạng xã hội, Hải My thường xuất hiện với những bộ ảnh được chăm chút về trang phục, make-up và góc chụp, thì những hình ảnh tại sân lại cho thấy một khía cạnh gần gũi hơn của nàng WAG.

Ảnh: IGNV

Không váy áo cầu kỳ, không tạo dáng quá nhiều, chỉ đơn giản là một cô gái mặc áo đội tuyển, ngồi giữa biển người hâm mộ và hồi hộp theo dõi trận đấu của chồng. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy lại khiến hình ảnh của Hải My trở nên gần gũi hơn.

Ảnh: IGNV

Và dù là trên những bộ ảnh được đầu tư hay qua loạt khoảnh khắc được người hâm mộ ghi lại tại sân, bà xã Văn Hậu vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Có lẽ cũng bởi vậy, hình ảnh Doãn Hải My với vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh tú mới thường xuyên được ví von là “bạch nguyệt quang” trong dàn WAGs Việt Nam.