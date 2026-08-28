ĐT Việt Nam mình thương nhau: Duy Mạnh chấn thương không thi đấu vẫn đưa cả nhà ra sân cổ vũ, được đồng đội tri ân cực cảm động

Không thể góp mặt trên sân vì chấn thương, Duy Mạnh vẫn có mặt tại Mỹ Đình cùng gia đình để dõi theo các đồng đội trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Tối 26/8, sân Mỹ Đình phủ kín sắc đỏ trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu quyết định với lợi thế lớn và cuối cùng khép lại 90 phút bằng trận hòa 2-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia bảo vệ được ngôi vương khu vực.

Giữa hàng vạn CĐV có mặt tại Mỹ Đình, có một vị khách đặc biệt không thể khoác áo thi đấu nhưng vẫn hướng trọn sự chú ý về phía sân cỏ: Đỗ Duy Mạnh. Trung vệ sinh năm 1996 xuất hiện trên khán đài cùng bà xã Nguyễn Quỳnh Anh và gia đình. Anh không được trực tiếp trải qua trận chung kết trong màu áo đội tuyển, nhưng vẫn chọn cách có mặt tại sân, cổ vũ và tiếp thêm tinh thần cho những người đồng đội đang chiến đấu cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Hình ảnh Duy Mạnh và Quỳnh Anh cùng mặc trang phục đỏ, hòa vào không khí cuồng nhiệt trên khán đài vì thế đặc biệt hơn một lần đi xem bóng đá thông thường. Đây là trận đấu mà Duy Mạnh lẽ ra rất muốn được góp mặt, nhưng chấn thương đã buộc anh phải dừng lại trước thềm giải đấu.

Duy Mạnh cùng vợ và các con đến Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam (Ảnh: Quỳnh Anh)

Ảnh: Duy Mạnh

Trước đó, Duy Mạnh được triệu tập cùng đội tuyển chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và thậm chí đã sang Hàn Quốc tập huấn cùng toàn đội. Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy đầu gối của anh cần thêm thời gian hồi phục. Đội ngũ y tế đánh giá việc tiếp tục tập luyện và thi đấu lúc này có thể ảnh hưởng tới quá trình điều trị, vì vậy Ban huấn luyện quyết định để anh trở lại CLB và không đăng ký tham dự giải.

Đó cũng là lý do chiếc áo số 2 xuất hiện trong màn ăn mừng sau trận chung kết trở thành một trong những hình ảnh gây xúc động nhất. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giữa lúc các cầu thủ ôm nhau ăn mừng chức vô địch, Hai Long và Phạm Xuân Mạnh cùng cầm chiếc áo đấu có tên D. DUY MANH, đưa lên trước ống kính. Không phải một nghi thức được chuẩn bị cầu kỳ, khoảnh khắc ấy diễn ra giữa bầu không khí ăn mừng tự phát của các tuyển thủ.

Thông điệp phía sau chiếc áo rất rõ ràng: Duy Mạnh không thi đấu, nhưng anh vẫn là một phần của đội tuyển trong hành trình này.

Hai Long và Xuân Mạnh tri ân Duy Mạnh trong giờ phút vô địch (Ảnh: NHư Hoàn)

Đáng chú ý, Hai Long sau trận còn gửi lời nhắn tới người đàn anh: “Bọn em chiến đấu thay phần anh Mạnh, mong anh sẽ có tinh thần mạnh mẽ để hồi phục và sớm trở lại”. Một câu nói ngắn nhưng có sức nặng, bởi Duy Mạnh không phải người ngoài cuộc. Anh từng là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm của đội tuyển và đã đồng hành với bóng đá Việt Nam qua nhiều giải đấu lớn. Việc phải ngồi ngoài ở ASEAN Cup 2026 vì chấn thương rõ ràng là một sự hụt hẫng đối với cá nhân anh, nhất là khi đội tuyển cuối cùng lại đi đến tận cùng của hành trình bằng chức vô địch.

Vì thế, khoảnh khắc Duy Mạnh xuất hiện trên khán đài, đặt tay lên ngực hát Quốc ca đầy tự hào rồi chiếc áo của anh xuất hiện giữa vòng tròn ăn mừng gần như tạo thành một câu chuyện ý nghĩa. Anh không thể cùng đồng đội chiến đấu trên sân, nên anh chọn đứng trên khán đài để cổ vũ. Đến khi đồng đội nâng cúp, họ lại tìm cách đưa anh trở lại với cuộc vui bằng chính chiếc áo số 2.

Sau trận, Duy Mạnh cũng chia sẻ lại hình ảnh chiếc áo được đồng đội mang ra ăn mừng và cho biết anh rất xúc động. Ở phía khán đài, bà xã Duy Mạnh - nàng WAG Quỳnh Anh cũng có một lời nhắn đầy tình cảm dành cho chồng sau chiến thắng. Cô viết: “Trọn vẹn trước khi lên đường sang Mỹ. Tự hào Việt Nam. Bố Mạnh hãy tự hào vì bố đã luôn chăm chỉ và không ngừng cố gắng".

Ảnh: Quỳnh Anh

Đằng sau một chức vô địch vì thế không chỉ có những bàn thắng hay màn ăn mừng. Có những người trực tiếp thi đấu, có những người phải ngồi ngoài vì chấn thương, có gia đình trên khán đài và có cả những đồng đội luôn nhớ đến nhau trong thời khắc quan trọng nhất.

ASEAN Cup 2026 càng đặc biệt với Duy Mạnh khi anh bỏ lỡ giải đấu vì chấn thương nhưng vẫn được tập thể nhắc tên trong ngày đăng quang. Còn với ĐT Việt Nam, đây là chức vô địch thứ tư trong lịch sử sau các năm 2008, 2018 và 2024, đồng thời là lần đầu tiên đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Có thể Duy Mạnh không có một phút thi đấu nào ở ASEAN Cup lần này, nhưng trong bức ảnh ăn mừng của những nhà vô địch, chiếc áo số 2 đã thay anh nói một điều rất đẹp: Duy Mạnh vẫn ở đây, vẫn là một phần của đội tuyển Việt Nam.