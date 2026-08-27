Madam Pang từng bỏ 150 tỷ đồng tiền túi chi cho bóng đá Thái Lan: Chưa phải số cuối

Bà Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi “Madam Pang”, là một trong những nhân vật quyền lực nhất của bóng đá Thái Lan. Trước khi trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), nữ doanh nhân đã có nhiều năm gắn bó với các đội tuyển quốc gia và nổi tiếng bởi những khoản tiền thưởng lớn dành cho cầu thủ.

Theo những con số từng được công bố, số tiền cá nhân và tiền thưởng Madam Pang dành cho bóng đá Thái Lan qua nhiều giai đoạn đã lên tới khoảng 190 triệu baht (hơn 150 tỷ VNĐ). Đáng chú ý, con số này chưa phải toàn bộ.

Mối quan hệ giữa Madam Pang và bóng đá Thái Lan bắt đầu từ năm 2009. Bà đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan. Đến khi chia tay đội vào năm 2015, Madam Pang cho biết bà đã chi gần 100 triệu baht tiền cá nhân để hỗ trợ đội bóng trong hơn 6 năm.

Sự hỗ trợ không chỉ dừng ở tiền thưởng. Nhiều tuyển thủ nữ còn được tạo điều kiện làm việc tại Muang Thai Insurance - doanh nghiệp do Madam Pang điều hành. Điều này giúp các cầu thủ có thêm nguồn thu nhập trong thời gian theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Đến tháng 8/2021, Madam Pang đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nam Thái Lan. Đây cũng là giai đoạn những khoản thưởng của nữ doanh nhân liên tục gây chú ý.

Trong khoảng 2 năm rưỡi, từ khi nhận nhiệm vụ đến sau Asian Cup vào tháng 1/2024, Madam Pang đã dành 55,85 triệu baht tiền thưởng cho đội tuyển.

Một trong những khoản chi lớn nhất là tại ASEAN Cup 2022. Sau vòng bảng, bà thưởng đội tuyển 5 triệu baht. Con số tiếp tục tăng thêm 5 triệu baht sau vòng bán kết và 10 triệu baht cho trận chung kết. Tổng cộng, Madam Pang treo thưởng 20 triệu baht trong hành trình Thái Lan bảo vệ chức vô địch.

Tới Asian Cup 2023, Madam Pang áp dụng cách thưởng khá đặc biệt: 1 triệu baht cho mỗi điểm mà tuyển Thái Lan giành được tại vòng bảng. Đội tuyển kết thúc vòng bảng với 5 điểm, đồng nghĩa nhận thêm 5 triệu baht.

Rút tiền túi giải nguy cho liên đoàn

Tháng 2/2024 đánh dấu bước ngoặt mới khi Madam Pang trở thành Chủ tịch FAT. Từ đây, tiền cá nhân của bà không chỉ được sử dụng để thưởng thành tích thi đấu mà còn được trực tiếp dùng cho hoạt động của liên đoàn.

Chỉ vài tuần sau khi nhậm chức, Madam Pang bỏ 5 triệu baht tiền cá nhân để hỗ trợ những hoạt động cấp thiết của FAT và phúc lợi cho nhân viên trong bối cảnh liên đoàn gặp khó khăn về tài chính.

Đến tháng 4/2025, FAT đối mặt một bài toán lớn hơn khi phải thực hiện phán quyết trong vụ kiện với Siam Sport. Liên đoàn phải bồi thường 360 triệu baht, chưa bao gồm tiền lãi.

Madam Pang khi đó quyết định bỏ 25 triệu baht tiền túi để thực hiện khoản thanh toán đầu tiên. Động thái này nhằm giúp FAT thực hiện nghĩa vụ theo phán quyết và tránh nguy cơ tài sản của liên đoàn bị cưỡng chế thi hành án.

Cùng thời điểm, bà tiếp tục bỏ thêm 5 triệu baht để thành lập quỹ phục vụ những chi phí cần thiết của ban điều hành FAT.

Như vậy, riêng hai đợt hỗ trợ được công bố trong năm 2024 và 2025, Madam Pang đã bỏ tổng cộng 35 triệu baht cho liên đoàn.

Nếu chỉ tính các khoản tiền cá nhân và tiền thưởng đã được công bố, Madam Pang đã chi khoảng 190 triệu baht cho bóng đá Thái Lan. Con số thực tế có thể cao hơn do chưa bao gồm nhiều khoản đầu tư tại Port FC và các hỗ trợ khác không được công bố cụ thể.

Ở thời điểm hiện tại, Madam Pang vẫn là người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, trong bối cảnh đội tuyển nước này vừa trải qua một giải đấu đáng chú ý tại ASEAN Hyundai Cup 2026. “Voi chiến” tiến tới trận chung kết nhưng để thua đội tuyển Việt Nam và khép lại giải với ngôi á quân.

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