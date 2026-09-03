Cây chuối, cành hồng trang trí Trung thu trong biệt phủ 1.000m2 của Vân Trang

Mỹ nhân Vbiz vừa giàu vừa khéo, nhìn căn biệt thự mùa Trung Thu ai cũng mê!

Vân Trang là một trong những mỹ nhân quen mặt của màn ảnh Việt. Bên cạnh công việc nghệ thuật, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống gia đình viên mãn bên cạnh chồng doanh nhân và 4 nhóc tỳ đáng yêu. Gia đình Vân Trang hiện đang sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2 tại TP.HCM. Đây cũng là nơi cô thường xuyên tự tay chăm chút, decor theo từng mùa, từng dịp lễ.

Mới đây, Vân Trang lại khiến dân tình thích thú với một chi tiết đời thường trong nhà mình. Theo đó, vốn là người mê decor nhà cửa, Vân Trang chọn mua những những giống cây nhỏ để có thể vừa trồng, vừa bày như một cách trang trí cho nhà. Cô chọn mua những buồng chuối nhỏ, cành hồng Đà Lạt rồi cắm vào bình để trưng bày.

Cây chuối, cành hồng được Vân Trang sử dụng để trang trí nhà cửa nhưng có thể ăn luôn khi "chín cây"

Tuy nhiên sau một thời gian những loại quả này lần lượt chín tới. Và thay vì bỏ đi, Vân Trang đem xuống ăn thử. Chuối chín ngọt, hồng cũng mọng và thơm, chất lượng chẳng kém gì những loại quả được mua về để ăn. Điều này khiến nữ diễn viên liên tục thể hiện sự hào hứng, ví von đây giống như “trồng chơi ăn thật”, mua về trồng cho đẹp nhưng cuối cùng lại có thêm một mùa trái cây ngay trong nhà.

Chi tiết nhỏ này cũng phần nào cho thấy cách Vân Trang chăm chút không gian sống: thích hoa, cây, quả và những chất liệu tự nhiên nhưng không quá cầu kỳ hay chỉ để “làm cảnh”. Trong căn biệt thự của gia đình, những bình hoa theo mùa, cành hồng hay buồng chuối xanh đều được đưa vào decor theo cách khá gần gũi.

Đặc biệt trước mỗi mùa Trung Thu, mỹ nhân sinh năm 1990 thường tự tay mua sắm, chuẩn bị đồ trang trí rồi bắt tay thay đổi từng góc trong nhà. Năm nay, căn biệt thự 1.000m2 tiếp tục được phủ lên không khí Trung thu với đèn ông sao, đèn cá chép, đèn bướm, hoa và nhiều món đồ mang màu sắc truyền thống.

Những góc decor mang đậm không khí Trung thu trong biệt thự của Vân Trang

Đáng chú ý, Vân Trang trực tiếp bày biện, tự tay đo đạc, sắp xếp từng món đồ, thậm chí tự bắc thang để treo đèn lên những vị trí cao trong nhà. Hàng chục chiếc đèn được thả từ trần xuống, tạo thành một khoảng không đầy màu sắc trong phòng khách và khu vực bàn ăn.

Nữ diễn viên còn tự tay chuẩn bị những tấm rèm đỏ - vàng để làm phông nền, kết hợp với các chi tiết như trăng tròn, mây ngũ sắc, hoa cúc, cành hồng và buồng chuối. Tổng thể vừa có màu sắc của Trung thu truyền thống, vừa giữ được nét thoáng, hiện đại vốn có của căn biệt thự.

Không gian phòng khách vốn rộng rãi cũng được biến thành một “xưởng lồng đèn” khi Vân Trang cùng các con lắp ráp, sắp xếp những chiếc đèn đủ hình dáng. Khu vực bàn ăn được phủ kín bởi những chiếc đèn treo trên cao, tạo cảm giác như một góc Trung thu thu nhỏ ngay trong nhà.

Cô cũng dành nhiều tâm huyết bày biện, sắp xếp để mọi thứ thật đẹp mắt

Điều Vân Trang chú trọng hơn cả là để các con được tham gia vào quá trình chuẩn bị. Cô còn tổ chức một buổi workshop nhỏ ngay tại nhà để các bé tự tay làm và trang trí lồng đèn, từ cắt dán đến tô vẽ. Thay vì chỉ có một không gian đẹp để chụp ảnh, các con được trực tiếp trải nghiệm cảm giác tự làm món đồ chơi Trung thu của mình.

Đây cũng là lý do nữ diễn viên duy trì việc trang trí nhà vào những dịp đặc biệt. Với gia đình có 4 con, những mùa lễ hội không chỉ là chuyện decor nhà cửa mà còn là cách cô tạo thêm hoạt động để các thành viên cùng làm, cùng chơi và lưu lại kỷ niệm.

Căn biệt thự của Vân Trang từng được cô chia sẻ nhiều lần trên mạng xã hội. Ngôi nhà có diện tích khoảng 1.000m2, thiết kế theo hướng nghỉ dưỡng với gam màu trắng chủ đạo. Không gian xung quanh nhà và sân thượng được phủ nhiều cây xanh, trong khi phòng khách và các khu vực sinh hoạt có thiết kế mở, tạo cảm giác thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Phòng khách thông tầng là một trong những khu vực nổi bật của căn nhà, có khoảng không rộng để gia đình sinh hoạt, tiếp bạn bè hay tổ chức những buổi tụ tập. Chính phần trần cao và không gian mở này cũng giúp Vân Trang có nhiều “đất” để thay đổi cách trang trí theo từng mùa.

Căn biệt thự mà gia đình Vân Trang đang sống tại TP.HCM

Vân Trang và chồng doanh nhân

Không chỉ có nhà đẹp, cuộc sống của Vân Trang cũng được nhiều người chú ý bởi sự ổn định ở cả công việc lẫn gia đình. Cô vẫn hoạt động nghệ thuật, đồng thời kinh doanh spa và sở hữu một khu du lịch sinh thái quy mô lớn tại Tiền Giang cũ, nay thuộc Đồng Tháp. Khu nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 50.000m2, gồm khu cà phê, lều trại và bungalow giữa không gian nhiều cây xanh.

Vừa xinh đẹp, giàu có lại thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Vân Trang còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia. Cô kết hôn vào năm 2016, đến nay sau gần 10 năm gắn bó, cặp đôi đã có với nhau 4 người con, 3 gái, 1 trai.

Cô từng nhiều lần chia sẻ được chồng cưng chiều, thấu hiểu. Chồng của Vân Trang cũng luôn ủng hộ cô hết mình trong nhiều dự án. Anh còn chủ động làm việc nhà và chăm con để vợ có thời nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Ảnh: FBNV