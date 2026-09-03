Đếm ngược 4 ngày trước giờ G KOL Summit 2026: Hé lộ chuỗi hoạt động tương tác thú vị!

Cùng với các phiên báo cáo và thảo luận xoay quanh chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", KOL Summit năm nay còn có hàng loạt hoạt động tương tác để khách tham dự trực tiếp trải nghiệm.

Chỉ còn 4 ngày nữa, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/9/2026 tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh. Các hoạt động, dàn khách mời cũng đã lần lượt được hé lộ và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng.

Cùng với các phiên thảo luận về AI, nội dung số và bài toán xây dựng niềm tin trên không gian mạng, sự kiện năm nay còn có loạt hoạt động tương tác để khách tham dự trực tiếp trải nghiệm những câu chuyện tưởng như rất online trong đời sống hàng ngày.

Tâm điểm là Digital Trust Zone và Bức tường Niềm Tin số - nơi khách tham dự có thể kiểm tra thông tin, thử công nghệ nhận diện deepfake, tìm hiểu các giải pháp an toàn mạng và lưu lại những khoảnh khắc check-in tại sự kiện.

Digital Trust Zone: Không chỉ nghe mà còn trực tiếp trải nghiệm về an toàn trên không gian mạng

Tại Digital Trust Zone, những vấn đề như deepfake hay kiểm chứng nguồn tin được đưa vào các trải nghiệm tương tác thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu hội thảo.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là trải nghiệm công nghệ nhận diện Deepfake và kiểm tra nguồn tin. Khách tham dự có thể trực tiếp thử nghiệm, qua đó hình dung rõ hơn cách công nghệ đang được sử dụng để nhận biết những nội dung có dấu hiệu giả mạo và kiểm tra độ đáng tin cậy của thông tin.

Khu vực này cũng quy tụ các booth của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Liên minh Niềm tin số (DTA) cùng các tập đoàn công nghệ, viễn thông. Đây là nơi người tham dự có thể tìm hiểu thêm về những giải pháp, sáng kiến liên quan đến an toàn và niềm tin số.

Bên cạnh việc khám phá các giải pháp và sáng kiến tại từng booth, khách tham dự còn có thể mang về những món quà nhỏ sau hành trình trải nghiệm. Bật mí nhẹ, đó là bút, sổ, cốc, keychain,... phiên bản giới hạn từ các nhãn hàng nhé!

Một hoạt động khác mang tính tương tác cao là mini game lan tỏa mẹo an toàn mạng. Thay vì tiếp nhận các khuyến nghị theo cách khô khan, người tham dự có thể tham gia trò chơi và ghi nhớ những mẹo xử lý tình huống trên môi trường số theo cách trực quan hơn.

“Tọa độ” check-in Bức tường Niềm Tin Số và tiệc Networking

Nếu Digital Trust Zone thiên về trải nghiệm công nghệ và kiến thức, Bức tường Niềm Tin số lại là một điểm dừng dành cho check-in và tương tác.

Khách tham dự hội nghị có thể check-in tại Bức tường Niềm Tin số, chụp photobooth và lưu lại hình ảnh tại sự kiện. Đây cũng là một trong những không gian giúp câu chuyện về “niềm tin số” được đưa ra khỏi phạm vi sân khấu, trở thành một trải nghiệm trực tiếp để khách tham dự cùng tham gia.

Sau các phiên nội dung chính và các hoạt động trải nghiệm, tiệc tối Networking sẽ mở ra không gian kết nối giữa KOL, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các ban, ngành.

Đây là dịp để những người đang hoạt động ở các vị trí khác nhau trong hệ sinh thái nội dung số gặp gỡ, trao đổi và mở rộng kết nối. Nếu các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề lớn của môi trường số, networking lại đưa những câu chuyện đó về gần hơn với các cuộc trò chuyện trực tiếp giữa những người đang cùng tham gia vào hệ sinh thái này.

Cùng chờ đón những thông tin hữu ích, các trải nghiệm thú vị, cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc đáng nhớ tại KOL Summit 2026 nhé!