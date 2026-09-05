Người tiêu dùng đang mua sản phẩm hay mua niềm tin từ KOL, người nổi tiếng?

Khi KOL/KOC ngày càng có ảnh hưởng đến quyết định mua sắm, uy tín của người giới thiệu cũng trở thành yếu tố quan trọng với người tiêu dùng. Nhưng đi cùng niềm tin đó là yêu cầu ngày càng lớn về trách nhiệm và hiểu biết pháp lý của người có ảnh hưởng.

Hơn cả sản phẩm, người tiêu dùng đang mua niềm tin vào người giới thiệu

Trên không gian số, một lời giới thiệu từ KOL/KOC có thể tác động trực tiếp đến cách công chúng nhìn nhận và lựa chọn một sản phẩm. Vì vậy, điều người tiêu dùng tiếp nhận không chỉ là thông tin về sản phẩm, mà còn là mức độ tin tưởng dành cho người đang chia sẻ thông tin đó.

Một KOL đáng tin không đơn thuần là người nói “mua đi”, mà còn cần hoạt động trong khuôn khổ, cung cấp thông tin có trách nhiệm và góp phần khiến người xem yên tâm hơn khi đưa ra quyết định.

Tại workshop “Hành trang pháp lý về sáng tạo và bản quyền cho KOC/KOL năm 2026 trên không gian số”, diễn ra ngày 16/8 tại TP.HCM, vấn đề này được đặt trong mối liên hệ với yêu cầu hiểu và tuân thủ pháp luật của người có ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, và ông Bùi Nguyên Hùng, nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA), cùng chia sẻ những góc nhìn liên quan đến hành trang pháp lý mà KOL/KOC cần trang bị khi hoạt động trên không gian số.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, người làm nội dung cần “biết luật và hiểu luật”, từ các quy định trên mạng xã hội, luật quảng cáo, thương mại điện tử đến nghĩa vụ thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc nắm rõ những ranh giới pháp lý không chỉ giúp KOL bảo vệ chính mình mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng người theo dõi.

Một tình huống được đặt ra là khi nghệ sĩ nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho một doanh nghiệp. Trong quá trình quảng bá, nghệ sĩ dựa trên giấy tờ, giấy phép kinh doanh và hồ sơ sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm không đúng với thành phần, công dụng được công bố.

Tình huống này cho thấy khoảng cách giữa niềm tin của người tiêu dùng dành cho người giới thiệu và những thông tin mà người giới thiệu nhận được từ doanh nghiệp.

Đồng thời, đây cũng là bài toán đặt ra đối với những người khi tham gia quảng bá sản phẩm: Làm thế nào để vừa thực hiện đúng vai trò của mình, vừa có trách nhiệm với thông tin đưa đến công chúng?

Bởi với người theo dõi, lời giới thiệu của một nhân vật có ảnh hưởng có thể trở thành cơ sở để họ cân nhắc một quyết định mua hàng. Uy tín cá nhân vì thế không chỉ là giá trị của người sáng tạo, mà còn gắn với trách nhiệm trong cách họ lựa chọn, kiểm chứng và truyền tải thông tin.

KOL Summit 2026 đưa ra Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng

Từ những yêu cầu ngày càng rõ hơn đối với hoạt động của KOL/KOC, Hội nghị KOL Summit 2026 dự kiến ra mắt Chương trình tín nhiệm người có ảnh hưởng và Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Bộ tiêu chuẩn được xây dựng là một cơ sở tham chiếu chính thức để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của các cá nhân, tổ chức có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng.

Bộ tiêu chuẩn này không nhằm tạo thêm áp lực hay mang tính ép buộc đối với người có ảnh hưởng, mà hướng tới sự minh bạch và tính tự nguyện trong quá trình tuân thủ.

Thông qua chương trình, KOL Summit 2026 đặt vấn đề xây dựng một môi trường làm nghề văn minh, cùng cộng đồng giải quyết bài toán đặt nền móng bền vững bằng trách nhiệm và niềm tin.

Với không gian đối thoại mở dành cho đông đảo nhà sáng tạo, KOL Summit 2026 mang đến góc nhìn đa chiều: Làm thế nào để cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc tạo ra đơn hàng, mà còn xây dựng môi trường làm nghề văn minh, chuẩn mực?

Khi uy tín cá nhân có thể tác động trực tiếp đến quyết định của người tiêu dùng, xây dựng niềm tin cũng đồng nghĩa với việc người sáng tạo phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với những gì mình chia sẻ.