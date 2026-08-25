Không phải KOL nào cũng cần nổi tiếng: Câu chuyện phía sau những tài khoản triệu view của các cán bộ công an

Khi mạng xã hội trở thành nơi người dân tiếp nhận thông tin mỗi ngày, những cán bộ công an cũng đang bước vào vai trò của một KOL đặc biệt: dùng sức ảnh hưởng để nâng cao nhận thức pháp luật.

Mạng xã hội đang thay đổi cách người dân tiếp nhận thông tin. Một quy định pháp luật nếu chỉ xuất hiện trong những buổi tuyên truyền tập trung có thể dễ bị lướt qua, nhưng khi được kể bằng một tình huống thật, một câu nói đời thường hay một video vài chục giây, câu chuyện lại trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.

Đó cũng là cách một số cán bộ công an đang làm trên không gian mạng. Họ không chủ động tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng trong quá trình làm công tác tuyên truyền, những tài khoản cá nhân dần trở thành địa chỉ được nhiều người tìm đến để xem, chia sẻ và hỏi thông tin.

Khi trang cá nhân trở thành một “kênh tuyên truyền mềm”

Với Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, Facebook cá nhân không phải nơi để xây dựng hình ảnh cá nhân theo nghĩa thông thường. Anh sử dụng chính những tình huống mình gặp trong quá trình công tác để kể lại câu chuyện pháp luật theo cách gần gũi nhất với người dân.

Một trong những clip được chú ý là video ghi lại hoạt động tuần tra tại khu vực Trường THCS Tân An và Trường THPT Tân Kỳ 3 hồi tháng 1/2026. Các đoạn clip nằm trong mô hình “Theo dấu chân em đến trường” do Công an xã Tân An triển khai, nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Các clip chia sẻ trên trang facebook cá nhân của đại úy Nguyễn Kim Nghĩa nhận được nhiều bình luận, chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng thay vì chỉ dừng ở một buổi tuyên truyền, những câu chuyện, tình huống đời thật được đưa lên mạng xã hội thật gần gũi. Thông qua đó, Đại úy Nghĩa nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh khi giao phương tiện cho con và cảnh báo những nguy cơ từ việc để trẻ chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Clip sau đó đã nhận hơn 3,4 nghìn lượt bình luận và 2,6 nghìn lượt chia sẻ.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số tương tác, mà ở cách câu chuyện được kể. Không có những khẩu hiệu dài dòng, cũng không phải một bài giảng pháp luật khô cứng. Người xem nhìn thấy một tình huống rất đời thường và dễ dàng đặt mình vào đó.

Những câu nói giản dị, có lúc pha chút hài hước, khiến các tình huống xử lý vi phạm trở nên gần gũi hơn.

Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa từng chia sẻ, anh đăng clip không phải để “nổi tiếng”, mà mong người dân xem, tự soi lại mình và nhắc nhau chấp hành pháp luật.

“Xử lý chỉ là biện pháp cuối cùng”, theo Đại úy Nghĩa. Điều quan trọng hơn là người dân hiểu mình đang vi phạm điều gì, hành vi ấy nguy hiểm ra sao. Khi đã hiểu và đồng thuận, công việc của lực lượng công an cũng nhẹ hơn nhưng hiệu quả phòng ngừa lại bền vững hơn.

“Xin chào bà con!”

Nếu những câu chuyện của Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa bắt đầu từ những tình huống rất đời thường tại địa bàn, Đại úy Phan Hoàng Sử lại chọn mạng xã hội làm không gian để lan tỏa kiến thức phòng ngừa lừa đảo.

Là cán bộ Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, Đại úy Phan Hoàng Sử đã có hơn 4 năm làm nội dung tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo trên mạng xã hội. Và câu chào “Xin chào bà con!” trở thành dấu hiệu quen thuộc trong các video của anh.

Nội dung các đoạn video anh đăng tải chủ yếu xoay quanh những thủ đoạn lừa đảo, cách nhận diện và phòng tránh.

Đại úy Phan Hoàng Sử (Ảnh: NVCC)

Thời gian đầu, những video này không có nhiều lượt xem. Anh từng có lúc nản lòng khi công sức bỏ ra nhiều nhưng thông tin cảnh báo lại chưa đến được với số đông.

Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với những người đến trình báo sau khi bị lừa, Đại úy Sử nhận ra một vấn đề: nhiều nạn nhân không phải thiếu cảnh giác hoàn toàn, mà đơn giản là họ thiếu kiến thức để nhận diện thủ đoạn. Vì vậy, anh tiếp tục làm.

Tự nghiên cứu cách xây dựng kịch bản, học quay, học dựng, tìm hiểu cách người dùng tiếp nhận nội dung trên từng nền tảng. Những video sau đó ngày càng ngắn gọn, trực diện và bắt mắt hơn.

Kênh TikTok của Đại úy Sử hiện có hơn nửa triệu người theo dõi và khoảng 4,2 triệu lượt thích. Nhiều video cảnh báo lừa đảo đạt hàng triệu lượt xem.

Từ một người làm tuyên truyền với lượng tiếp cận khiêm tốn, anh dần trở thành một gương mặt được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Không chỉ ở Đồng Nai, người dân ở nhiều địa phương khác cũng tìm đến, thậm chí nhờ anh tư vấn khi gặp vấn đề liên quan đến lừa đảo.

Kênh TikTok và Facebook của đại úy Phan Hoàng Sử đều có lượt thích và người theo dõi lớn (Ảnh: FBNV)

Với anh, khi một cán bộ công an có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, mỗi nội dung đăng tải đều đi kèm trách nhiệm. Anh cũng chủ động phòng ngừa nguy cơ bị giả mạo bằng cách tạo các dấu hiệu nhận diện riêng trên hình ảnh, video, đồng thời hạn chế chia sẻ thông tin về gia đình.

Những KOL không cần sự “nổi tiếng”

Điểm chung giữa Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa và Đại úy Phan Hoàng Sử là họ không bắt đầu bằng mục tiêu trở thành người nổi tiếng.

Một người đăng tải những câu chuyện rất đời thường từ địa bàn cơ sở. Người còn lại dành nhiều năm tự học cách làm video để đưa cảnh báo lừa đảo đến nhiều người hơn. Cách làm khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: đưa thông tin pháp luật và kiến thức phòng ngừa chính xác đến gần người dân hơn.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa một tài khoản có nhiều người theo dõi và một tài khoản có “niềm tin”.

Lượt xem có thể đến từ một video bắt trend. Người theo dõi có thể tăng sau một clip viral. Nhưng với nội dung liên quan đến pháp luật, an ninh và phòng ngừa tội phạm, thứ giữ chân người xem về lâu dài lại là cảm giác rằng người đang nói với mình là người có chuyên môn, có trách nhiệm và không cố tình dẫn dắt vì lợi ích cá nhân.

Với cán bộ công an, lợi thế lớn nhất chính là vị trí và trải nghiệm thực tế. Họ trực tiếp gặp những vụ việc xảy ra ngoài đời, tiếp xúc với nạn nhân, người vi phạm và người dân. Những câu chuyện ấy nếu được chuyển hóa thành nội dung phù hợp có thể trở thành những bài học phòng ngừa rất dễ tiếp nhận.

Một video cảnh báo lừa đảo giúp một người nhận ra thủ đoạn trước khi mất tiền. Một clip về an toàn giao thông khiến phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện. Một lời nhắc nhở khiến người dân hiểu rằng quy định pháp luật không phải những điều xa vời.

Đó mới là giá trị thật của “niềm tin số”.

Trong một không gian mạng nơi thông tin thật - giả liên tục đan xen, việc các cán bộ công an chủ động xuất hiện, nói chuyện với người dân bằng ngôn ngữ gần gũi và cung cấp thông tin từ thực tế công việc có thể tạo ra một dạng kết nối đặc biệt.

Họ trở thành “KOL” không phải vì muốn nổi tiếng, mà bởi người dân tin vào những điều họ chia sẻ và tin rằng những nội dung ấy thực sự hướng cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.