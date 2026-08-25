Bùn đất vẫn đặc quánh bao trùm hơn 1.250 hộ dân sau cơn bão số 4: 3 năm liên tiếp ngập lũ, lần này là to nhất

Mưa ngớt và nước lũ bắt đầu rút dần, nhưng 1.250 hộ dân tại vùng Thất Khê (Lạng Sơn) vẫn đang gồng mình đối mặt với bùn đất. Đây đã là năm thứ ba liên tiếp người dân nơi đây phải hứng chịu trận ngập lụt diện rộng, với đỉnh lũ sau luôn cao hơn năm trước.





