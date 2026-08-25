Bùn đất vẫn đặc quánh bao trùm hơn 1.250 hộ dân sau cơn bão số 4: 3 năm liên tiếp ngập lũ, lần này là to nhất

Mưa ngớt và nước lũ bắt đầu rút dần, nhưng 1.250 hộ dân tại vùng Thất Khê (Lạng Sơn) vẫn đang gồng mình đối mặt với bùn đất. Đây đã là năm thứ ba liên tiếp người dân nơi đây phải hứng chịu trận ngập lụt diện rộng, với đỉnh lũ sau luôn cao hơn năm trước.
Những ngày qua, tác động của cơn bão số 4 gây mưa lớn diện rộng đã khiến nước trên nhiều con sông dâng cao đột ngột
Nằm ở vị trí địa hình lòng chảo, xã Thất Khê trở thành một trong những tâm điểm ngập sâu nhất tỉnh Lạng Sơn
Tính đến sáng ngày 25/8, dù thời tiết đã tạnh ráo nhưng nhiều khu dân cư tại Thất Khê vẫn chìm trong biển nước, hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài
Một số đoạn trên Quốc lộ 4A ngập sâu từ 3 đến 4 m, khiến giao thông huyết mạch bị chia cắt
Theo thống kê nhanh, toàn xã có hơn 1.250 hộ dân bị nước tràn vào nhà. Nhiều nơi nước dâng chạm trần tầng 1, buộc người dân phải di tản khẩn cấp lên tầng 2 hoặc nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán
Để di chuyển và tiếp tế trong những ngày này, người dân phải tận dụng mọi vật dụng tự chế: từ tấm ván gỗ, mảng xốp, những ống nhựa ghép lại cho đến chiếc chổi quét nhà cũng được biến thành mái chèo
Nhiều vật dụng bị phá hủy nằm trơ trọi giữa đường sau khi lũ rút
Những chồng tài liệu, sách vở ướt nhẹp đầy bùn đất
Tại các khu vực cao dọc Quốc lộ 4A, người dân đã bắt đầu trở về nhà, cầm chổi, xẻng dội rửa từng lớp bùn dày bám trên tường và đồ đạc
Những "núi" rác chất đầy hai bên đường
Chỉ tay lên bức tường nhà đã đổi sang màu xanh sẫm ngấm nước, một người dân địa phương bàng hoàng nhớ lại từng mốc lũ: "Cái vết xanh đậm kia kìa. Ba năm liên tiếp ngập, nhưng lần này lũ to nhất."
Dù đã có kinh nghiệm từ những mùa lũ trước để chủ động kê cao tài sản, nhưng nước dâng quá nhanh và vượt xa mọi dự tính khiến hàng trăm gia đình không kịp trở tay, đành nhìn tài sản bị nhấn chìm.
Cuộc sống sau lũ còn muôn vàn thiếu thốn và ngổn ngang, nhưng với người dân Thất Khê, điều mong mỏi nước rút hẳn để họ sớm ổn định lại nhịp sống thường ngày
Lớp bùn đất bám dày đặc khắp nơi
Một lồng gà được đặt lên cao
Ở nhiều khu vực, nước vẫn dâng cao
Nước vẫn ngập ngang đến qua đầu gối người lớn
Nước rút đến đâu, lớp bùn đất đặc quánh lộ ra đến đó, phủ kín từ mặt đường vào tận nền nhà
Mùi ẩm của đất xộc lên len lỏi khắp nơi
Từ đêm 24/8, hàng trăm cán bộ bộ đội, công an đã cùng người dân bắt tay vào chiến dịch dọn dẹp, khơi thông cống rãnh và phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh
Sau những ngày nước vây hãm, sự sẻ chia đang trở thành điểm tựa để người dân từng bước ổn định cuộc sống, đưa Thất Khê trở lại nhịp sống thường ngày