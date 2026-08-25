Nữ du khách liều mình đi trên vách đá cheo leo ở Nha Trang

Giữa lúc gió lớn, một nữ du khách đi trên vách đá cao tại khu vực hải đăng Hòn Lớn, Nha Trang, khiến người dân địa phương nhắc nhở và yêu cầu quay lại nơi an toàn.

Ngày 25/8, Đồn Biên phòng Bích Đầm (phường Nha Trang) cho biết, đã nắm được thông tin việc một nữ du khách di chuyển trên vách đá cao xảy ra tại khu vực trạm hải đăng Hòn Lớn, thuộc tổ dân phố Bích Đầm, cụm đảo Hòn Tre, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời điểm nữ du khách đến tham quan đang được lực lượng chức năng xác minh.

Nữ du khách leo trên vách đá cao (ảnh chụp màng hình)

Theo đại diện Đồn Biên phòng Bích Đầm, khu vực này đã được lắp đặt lan can và cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân, du khách không vượt ra ngoài phạm vi an toàn để chụp ảnh.

“Đây là trường hợp du khách hiếu kỳ và đã được nhắc nhở, may mắn không xảy ra hậu quả”, đại diện đơn vị cho biết.

Cũng theo Đồn Biên phòng Bích Đầm, trước khi du khách lên đảo, lực lượng biên phòng phối hợp với người dân địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các quy định và những khu vực tham quan an toàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 40 giây ghi lại cảnh cô gái di chuyển trên vách đá cao. Thời điểm xảy ra sự việc, gió thổi mạnh, phía dưới là biển nhưng nữ du khách vẫn bước từng bước trên vách đá.

Một người đàn ông địa phương liên tục cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu cô gái quay trở lại khu vực an toàn.

Hải đăng Hòn Lớn được xây dựng năm 1890, nằm ở độ cao hơn 100 m so với mực nước biển. Đây là một trong những điểm tham quan, ngắm cảnh nổi tiếng tại khu vực Bích Đầm. Từ khuôn viên trạm, du khách có thể nghỉ chân, ngắm biển và quan sát tàu thuyền hoạt động trên vịnh Nha Trang.

Tổ dân phố Bích Đầm thuộc cụm đảo Hòn Tre, cách bờ biển Nha Trang hơn 8 hải lý, là điểm du lịch cộng đồng thu hút đông du khách. Khu vực này có hơn 200 hộ dân, phần lớn sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản và lao động tự do.

Ngoài hải đăng Hòn Lớn, Bích Đầm còn có một số điểm tham quan như bãi đá Trứng, bãi Đế. Du khách có thể đi bộ khám phá quanh đảo hoặc thuê người dân địa phương chở bằng xe máy tham quan với giá khoảng 150.000 đồng/người.