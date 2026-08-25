Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (25/8), bão số 4 Narra suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16h ngày 25/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đổi hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bão số 4 Narra đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền nước ta, từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thông tin về tình hình lũ trên các sông, cơ quan khí tượng cho hay, tại Lạng Sơn, lũ các sông đang xuống dưới báo động (BĐ)1, trong đó, sông Trung tại Hữu Lũng vẫn trên BĐ3, dự báo tiếp tục xuống nhưng còn trên BĐ3.

Tại Bắc Ninh, lũ sông Lục Nam đã dưới BĐ2, tiếp tục xuống dưới BĐ1. Sông Cầu dưới BĐ3, dự báo xuống mức BĐ2. Sông Thương vẫn trên BĐ3, dự báo tiếp tục xuống nhưng còn trên BĐ3.

Ngoài ra, lũ sông Bưởi (Thanh Hoá) đang xuống, hiện trên BĐ2, khả năng tiếp tục xuống và duy trì ở mức BĐ2. Lũ sông Hoàng Long (Ninh Bình) đã xuống, hiện trên BĐ1, dự báo tiếp tục xuống dưới BĐ1.

Tại Hà Nội, lũ sông Cầu tại Lương Phúc hiện trên BĐ3, đang có xu thế xuống. Sông Cà Lồ dưới BĐ3, dự báo xuống nhưng còn trên BĐ2 trong đêm nay và ngày mai. Sông Tích trên BĐ3, có thể xuống mức BĐ3. Sông Bùi biến đổi chậm trên BĐ3, khả năng tiếp tục duy trì trên BĐ3 trong đêm nay.

Tại Nghệ An, lũ thượng lưu hiện trên BĐ1, dự báo tiếp tục lên nhưng dưới BĐ2, tùy thuộc điều tiết hồ chứa.