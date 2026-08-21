Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4, những khu vực nào bị ảnh hưởng?

Chiều 21/8, áp thấp nhiệt đới trên Bắc Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành bão số 4, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và sóng cao tới 4m.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông. Bão di chuyển chậm, gây gió mạnh và sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, hồi 16h ngày 21/8, tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h.

Do ảnh hưởng của bão, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Dự báo trong thời gian tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển tại khu vực này cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 3-5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các phương tiện hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ cần chủ động theo dõi diễn biến của bão, đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.