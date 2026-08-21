Cơ quan Thuế phát đi thông báo mới

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và các tổ chức cần chú ý thông báo sau từ cơ quan Thuế.

Thuế tỉnh Điện Biên kêu gọi người nộp thuế đồng hành trong chiến dịch làm sạch mã số thuế

Ngày 20/8, Thuế tỉnh Điện Biên đã có thông báo về chiến dịch làm sạch mã số thuế và kêu gọi người nộp thuế phối hợp, đồng hành cùng cơ quan Thuế.

Cụ thể, với mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thuận lợi và hiệu quả, Thuế tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh việc rà soát, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế, làm sạch dữ liệu mã số thuế và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, mã số thuế và thông tin đăng ký thuế là những dữ liệu quan trọng phục vụ việc nhận diện, quản lý và thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế. Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nhằm bảo đảm thông tin của người nộp thuế đầy đủ, chính xác, thống nhất và phù hợp với thực tế hoạt động.

Đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước mà còn trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trong quá trình kê khai, nộp thuế, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ thuế điện tử.

Ảnh: Thuế tỉnh Điện Biên

Bởi lẽ, dữ liệu chính xác giúp hạn chế tình trạng sai lệch thông tin, trùng lặp hoặc thiếu thông tin; giảm thời gian xử lý hồ sơ; góp phần phòng ngừa những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, việc chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế còn tạo nền tảng để cơ quan Thuế ứng dụng công nghệ, tăng cường quản lý bằng dữ liệu và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để quá trình rà soát, làm sạch dữ liệu đạt hiệu quả, Thuế tỉnh Điện Biên khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần chủ động phối hợp với cơ quan Thuế. Cụ thể, người nộp thuế cần:

- Thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký thuế, kịp thời cung cấp hoặc cập nhật những nội dung có thay đổi

- Bảo đảm thông tin về người nộp thuế, địa chỉ, tình trạng hoạt động và các dữ liệu có liên quan phản ánh đúng thực tế

- Khi nhận được đề nghị phối hợp, rà soát hoặc xác minh thông tin từ cơ quan Thuế, người nộp thuế cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời

- Tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chủ động sử dụng các dịch vụ thuế điện tử, đồng thời trao đổi với cơ quan Thuế khi có khó khăn hoặc vấn đề chưa rõ

Kịp thời nhận diện, tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình thực hiện thủ tục về thuế

Thuế tỉnh Điện Biên cũng thông tin, một trong những mục tiêu quan trọng của chiến dịch là kịp thời nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện thủ tục và nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, trong thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế có thể phát sinh những khó khăn liên quan đến thông tin đăng ký, thủ tục thuế, sử dụng dịch vụ điện tử hoặc các vấn đề cần được hướng dẫn, giải đáp.

Cơ quan Thuế khuyến khích người nộp thuế chủ động trao đổi, phản ánh và cung cấp thông tin về những vướng mắc thực tế để cơ quan Thuế kịp thời nắm bắt, hướng dẫn hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Việc phản ánh sớm và chính xác không chỉ giúp giải quyết vấn đề của từng người nộp thuế mà còn giúp cơ quan Thuế nhận diện những khó khăn có tính phổ biến, từ đó nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ. Vì vậy, sự phối hợp hai chiều giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế chính là điều kiện quan trọng để thủ tục hành chính được thực hiện thuận lợi hơn, giảm chi phí tuân thủ và góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Thuế tỉnh Điện Biên đề nghị người nộp thuế không chấp nhận, không thỏa hiệp với các hành vi vòi vĩnh, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc yêu cầu thực hiện những nội dung ngoài quy định.

Khi phát hiện những biểu hiện như vòi vĩnh, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc; sách nhiễu hoặc yêu cầu thực hiện những nội dung ngoài quy định; có thái độ thiếu chuẩn mực, gây khó khăn không chính đáng cho người nộp thuế, người nộp thuế cần kịp thời phản ánh về đường dây nóng hoặc các kênh tiếp nhận thông tin của cơ quan Thuế các cấp để xem xét, xử lý theo quy định.