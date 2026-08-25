Từ giao dịch mua vé BIGBANG qua Zalo, công an điều tra Đào Trọng Nghĩa SN 2007

Một nam thanh niên ở Hải Phòng bị xác định dùng hình ảnh vé chương trình ca nhạc BIGBANG chỉnh sửa bằng AI để rao bán trên mạng, chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng của nhiều người.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 24/8, Công an phường Đông Hải tiếp nhận trình báo của chị Kiều Thu Hiền (SN 2001, trú tại số 27/66 Vạn Kiếp, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về việc bị một tài khoản Zalo rao bán vé chương trình ca nhạc BIGBANG nhưng không chuyển vé sau khi nhận tiền đặt cọc.

Đối tượng Đào Trọng Nghĩa

Theo trình báo, ngày 18/8/2026, qua mạng xã hội, chị Hiền thấy tài khoản Zalo mang tên “Đào Trọng Nghĩa” rao bán vé xem chương trình ca nhạc BIGBANG ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tin tưởng thông tin được đăng tải, chị Hiền đồng ý đặt cọc 2 triệu đồng trong tổng số 3,5 triệu đồng để mua vé. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, chị Hiền nhiều lần yêu cầu chuyển vé nhưng tài khoản “Đào Trọng Nghĩa” không thực hiện.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị Hiền đến Công an phường Đông Hải trình báo. Qua xác minh, Công an phường Đông Hải xác định tài khoản Zalo mang tên “Đào Trọng Nghĩa” do Đào Trọng Nghĩa (SN 2007, đăng ký thường trú tại TDP Hải Ninh, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) sử dụng. Công an phường đã triệu tập Nghĩa để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, ngày 18/8, sau khi biết thông tin tháng 10/2026 sẽ diễn ra chương trình âm nhạc của nhóm BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Nghĩa đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook lấy hình ảnh mã vé, sử dụng công cụ AI chỉnh sửa rồi đăng rao bán trên nhóm Zalo V.I.P Hải Phòng nhằm chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vé. Nghĩa sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Đào Trọng Nghĩa”, lập nhóm trò chuyện có tên “MUA VÉ BIG BANG” để đăng bán vé chương trình ca nhạc BIGBANG. Nghĩa rao bán 3 loại vé gồm: CAT 3-1 giá 3,5 triệu đồng; CAT 5-2 giá 1 triệu đồng và ULTIMATE giá 10,5 triệu đồng. Theo lời khai của Nghĩa, đã có nhiều người chuyển tiền đặt mua vé vào tài khoản của Nghĩa, với tổng số tiền khoảng trên 40 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an phường Đông Hải đã xác định thêm 6 người bị hại liên quan đến vụ việc. Hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh những người liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an phường Đông Hải khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua vé các chương trình ca nhạc, sự kiện thông qua mạng xã hội; chủ động kiểm tra, xác minh thông tin người bán và nguồn gốc vé trước khi giao dịch, nhất là trước khi chuyển tiền đặt cọc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.