Bắt giữ thành công Lê Thị Tuyết Nga SN 1960

Tại cơ quan Công an, Nga khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,306 gam heroin.

Trước đó, khoảng 12h05 ngày 20/8/2026, tổ công tác Công an phường Giảng Võ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã ba La Thành - Nguyên Hồng thì phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong lòng bàn tay phải của đối tượng có 01 gói giấy màu đỏ, bên ngoài bọc nilon trong suốt, kích thước khoảng 2x1 cm, bên trong chứa chất bột màu trắng.

Đối tượng Lê Thị Tuyết Nga (bên trái) và Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Làm việc với tổ công tác, đối tượng khai nhận gói chất bột trên là heroin, được mang đi bán nhằm mục đích kiếm lời. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2000, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ).

Mở rộng điều tra, Công an phường Giảng Võ xác định số ma túy trên do Hậu mua của Lê Thị Tuyết Nga (sinh năm 1960, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội). Đến khoảng 13h cùng ngày, tại trước số 61 phố Nguyễn Cao, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Công an phường Giảng Võ đã bắt giữ Lê Thị Tuyết Nga. Tại cơ quan Công an, Nga khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Hậu nhiều lần.

Kết quả giám định số tang vật thu giữ xác định tổng khối lượng ma túy là 0,306 gam heroin.

Hiện Công an phường Giảng Võ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.