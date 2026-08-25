Công an xác minh 1 chỉ vàng nằm chơ vơ bên đường, có liên quan tới Nguyễn Thúy Hiền SN 2003

Lực lượng Công an địa phương đã khẩn trương rà soát, trích xuất hình ảnh, thông tin để nhanh chóng xác minh chủ nhân của tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, vừa qua, Công an phường Trạm Lộ đã tiếp nhận 01 chỉ vàng, từ một quần chúng nhân dân tốt bụng, đã nhặt được trên đường đi. Công dân mang vàng tới giao cho công an phường với mong muốn nhờ lực lượng Công an tìm và trả lại cho người vô tình làm rơi. Với tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, Công an phường Trạm Lộ đã nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Cụ thể, hôm đó, khi đang di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 38 thuộc địa bàn phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Hồng Ánh, sinh năm 1998 và cháu Vương Thành An, sinh năm 2020 (là con chị Ánh), HKTT: Tổ dân phố Đức Ngọc Thuận, phường Trạm Lộ, đã vô tình nhặt được một món tài sản có giá trị là 01 chỉ vàng.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, chị Ánh đã chủ động di chuyển đến trụ sở Công an phường Trạm Lộ, để trình báo, bàn giao toàn bộ tài sản nhặt được. Đồng thời, mong muốn lực lượng Công an sớm xác minh, kết nối để gửi trả lại cho người chủ sở hữu.

Tiếp nhận tài sản từ người dân, Công an phường Trạm Lộ đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng Công an phường đã khẩn trương rà soát, trích xuất hình ảnh, thông tin để nhanh chóng xác minh chủ nhân của chỉ vàng nói trên, để làm thủ tục trao trả lại.

Qua xác minh xác định, chủ sở hữu tài sản trên là chị Nguyễn Thúy Hiền, sinh năm 2003, HKTT: Tổ dân phố Ngọc Nội, phường Trạm Lộ. Công an phường Trạm Lộ đã mời các bên có liên quan đến trụ sở và thực hiện trao trả tài sản cho người bị mất. Trước sự chứng kiến của các bên và có sự tham gia của đồng chí Đinh Bá Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Trạm Lộ, Công an phường đã trao trả tận tay 01 chỉ vàng cho chị Nguyễn Thúy Hiền.

Công an phường Trạm Lộ trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thúy Hiền

Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người mất" của chị Nguyễn Thị Hồng Ánh và cháu Vương Thành An, là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, thể hiện nét đẹp văn hóa, tính trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Giữa cuộc sống hối hả, nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp người mất tài sản nhận lại, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, năng lượng tích cực, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người dân phường Trạm Lộ nói riêng và người Bắc Ninh nói chung văn minh, tình nghĩa.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh,