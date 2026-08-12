Ai nhặt được 186 triệu đồng, liên hệ công an hoặc ông Trần Văn Linh số điện thoại 0862.524.925

Nhận được trình báo của người dân về việc đánh rơi 186 triệu, Công an phường Bà Rịa đã phát thông báo, mong người nhặt được sớm trao trả tài sản.

Ngày 12/8, Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) tiếp nhận trình báo của người dân về việc đánh rơi số tiền 186 triệu đồng, đề nghị Công an phường hỗ trợ truy tìm.

Trước đó, khoảng 9h40 cùng ngày, ông Trần Văn Linh di chuyển từ Ngân hàng BIDV đường Lê Duẩn, đi qua các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bảy Tháng Tư và hướng về khu vực Nhà máy nước Tân Hưng. Trong quá trình di chuyển trên chặng đường này, ông Linh đã sơ ý đánh rơi số tiền mặt là 186 triệu đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Để hỗ trợ công dân sớm tìm lại được tài sản, Công an phường Bà Rịa thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Cá nhân nào nhặt được số tiền trên, xin phát huy tinh thần tương thân tương ái, liên hệ để trao trả lại cho chủ sở hữu.

Công an cũng đặc biệt khuyến cáo là theo quy định, công dân khi nhặt được tài sản đánh rơi phải có trách nhiệm trả lại cho chủ sở hữu hoặc giao nộp cho cơ quan chức năng. Mọi hành vi nhặt được tài sản của người khác mà cố tình tẩu tán, chiếm đoạt sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật (tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự).

Người dân nếu nhặt được tài sản liên hệ trực tiếp chủ tài sản là ông Trần Văn Linh (số điện thoại 0862.524.925); hoặc liên hệ Công an phường Bà Rịa số 163 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM (số điện thoại: 0254.382.6568).