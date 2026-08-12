Dự báo mới nhất của chuyên gia về thời điểm kết thúc nắng nóng gay gắt ở miền Bắc

Theo dự báo, từ ngày 14/8, nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng dịu dần và có khả năng kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Đợt nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến khi nào?

Sau khi lập Thu, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo bản tin sáng ngày 12/8 của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ngày 12-13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trao đổi với tờ VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: "Hiện tượng nắng nóng đang diễn ra không phải hiện tượng bất thường. Dù thời tiết đang bước sang mùa Thu nhưng trong giai đoạn đầu mùa Thu, miền Bắc vẫn thường xuất hiện các đợt nắng nóng. Vì vậy, việc nhiệt độ tăng cao trong những ngày này không đồng nghĩa thời tiết đang có diễn biến trái quy luật".

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết đợt nắng nóng hiện nay sẽ kéo dài đến hết tuần này, sau đó giảm dần.

Một xã tại Tuyên Quang nắng nóng nhất cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 11/8, xã Bắc Mê, Tuyên Quang, trước sáp nhập là một phần của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang có nhiệt độ cao nhất cả nước, lên tới 39.6 độ, vượt xa các địa phương khác.

Trước đó, ngày 9/8, mức nhiệt đỉnh điểm tại đây lên tới 39.9 độ - cao hơn các địa phương khác khoảng 2 độ.

Trao đổi với tờ Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và miền Trung là do trường gió phân kỳ do bão Dolphin tạo ra khi đổ bộ vào khu vực Chiết Giang - Phúc Kiến (Trung Quốc). Khi bão Dolphin đổ bộ vào khu vực này làm cho trường gió ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chuyển thành gió hướng bắc đến tây bắc khô, vì thế miền Bắc, miền Trung nắng nóng.

Cũng theo ông Hòa, riêng tại trạm Bắc Mê (Tuyên Quang), ngày 9/8/2026 nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39,9 độ C, vượt kỷ lục cùng kỳ tháng 8 trước đó là 39,5 độ C (tháng 8/2021), nhưng chưa vượt mức cao nhất từng ghi nhận tại đây là 42,6 độ C (22/5/2023).

Như vậy nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ xấp xỉ 40 độ C trong tháng 8 không phải hiếm gặp. Riêng trạm Bắc Mê đã vượt kỷ lục cùng kỳ tháng 8 nhưng chưa vượt mức cao nhất từng ghi nhận tại đây.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.