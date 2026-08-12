Sau 6 ngày nam du khách Trung Quốc 27 tuổi bị sóng biển cuốn mất tích, cha mẹ anh từ Trung Quốc đến Đắk Lắk tìm con.

Cha mẹ người Trung Quốc khóc nghẹn tìm con trai bị sóng cuốn trôi ở Tuy Hòa

Chiều 12/8, một lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm này, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nam du khách Trung Quốc bị sóng biển cuốn mất tích.

Sáng cùng ngày, cha mẹ nam du khách từ Trung Quốc sang Đắk Lắk và có mặt tại khu vực biển nơi con trai gặp nạn. Chứng kiến lực lượng chức năng và người dân liên tục tìm kiếm, cha mẹ nam thanh niên không giấu được sự đau buồn, nhiều lần khóc nghẹn khi ngóng tin con.

Người mẹ quỳ gối khóc nghẹn tìm con.

Trước hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên. Nhân viên y tế cũng được cử đến hiện trường để hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ nam du khách trong thời gian chờ đợi tin tức.

Nhiều người dân địa phương cũng có mặt tại khu vực tìm kiếm để hỗ trợ lực lượng chức năng, đồng thời động viên, chia sẻ với gia đình nam du khách.

Hành trình tìm kiếm nam du khách cùng câu chuyện cha mẹ từ Trung Quốc sang Đắk Lắk tìm con những ngày qua được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều người. Không ít người bày tỏ thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình, cùng cầu nguyện, mong một phép màu xảy ra để nam du khách trở về với người thân.

Cha của nam du khách Trung Quốc cũng khóc nghẹn khi đi tìm con trên biển.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h45 ngày 7/8, nam du khách Z.L. (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) cùng một người bạn đến khu vực bãi biển phía sau, giáp quán Ốc Xanh, thuộc khu phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Tuy Hòa.

Trong lúc xuống biển rửa tay, nam du khách bất ngờ bị sóng và dòng nước cuốn trôi. Người đi cùng và những người xung quanh lập tức tìm cách ứng cứu nhưng không thành.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Biên phòng, Công an phường Tuy Hòa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các lực lượng liên quan triển khai tìm kiếm.

Ngư dân địa phương sử dụng ghe, thuyền tham gia tìm kiếm. Một số doanh nghiệp, người dân hỗ trợ 5 mô tô nước và flycam để rà soát trên biển.

Do nhận định nạn nhân có thể bị dòng nước cuốn dạt khỏi vị trí ban đầu, UBND phường Tuy Hòa đề nghị các địa phương lân cận phối hợp rà soát những khu vực ven biển.

Sau 6 ngày, tung tích nam du khách vẫn chưa được xác định. Công tác tìm kiếm tiếp tục được các lực lượng chức năng và người dân duy trì, mở rộng với hy vọng sớm tìm thấy nam thanh niên.