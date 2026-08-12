Tất cả tài xế chú ý quy định xử phạt vi phạm giao thông tới 12 triệu đồng từ 15/8

Đây là thông tin từ Nghị định 238/2026/NĐ-CP áp dụng từ ngày 15/8/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP nhằm điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Điểm đáng chú ý của văn bản quy phạm pháp luật này là việc bổ sung chế tài nghiêm khắc đối với tình trạng chủ xe ô tô cá nhân (không đăng ký kinh doanh vận tải) tự ý nhận chở khách thu tiền.

Phạt tiền 12-14 triệu đồng cho hành vi chở khách, nhận đặt chỗ trái phép

Cụ thể, Nghị định 238 đã bổ sung khoản 8a vào Điều 20 của Nghị định 168. Theo đó, tài xế điều khiển ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách sẽ bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi sau:

Đáng chú ý, quy định mới mở rộng phạm vi xử lý không chỉ với hành vi đã hoàn thành (trực tiếp thu tiền), mà chế tài áp dụng ngay cả khi tài xế mới ký hợp đồng hoặc nhận đặt chuyến. Quy định này đánh thẳng vào tình trạng các tài xế sử dụng xe gia đình để nhận chở khách thường xuyên qua mạng xã hội, tổng đài tự phát hoặc ứng dụng nhắn tin.

Dù vậy, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hồ sơ, bằng chứng thực tế và thỏa thuận giữa các bên để làm rõ bản chất vụ việc. Những trường hợp bạn bè, đồng nghiệp đi chung xe và tự nguyện chia sẻ chi phí nhiên liệu không bị coi là hành vi kinh doanh vận tải trái phép.

Trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe

Ngoài chế tài phạt tiền, người điều khiển ô tô vi phạm quy định trên còn chịu hình phạt bổ sung là trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe (GPLX).

Theo quy chế quản lý hiện hành, mỗi GPLX có tổng cộng 12 điểm. Việc bị trừ liền 6 điểm đồng nghĩa với việc tài xế mất đi một nửa quỹ điểm quy định. Trong trường hợp bị trừ sạch 12 điểm, tài xế sẽ bị tước quyền điều khiển phương tiện và bắt buộc phải tham gia kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được phục hồi điểm.

Chế tài này áp dụng trực tiếp đối với người cầm lái, không phân biệt số lượng hành khách thực tế trên xe.

Thời điểm hiệu lực thi hành

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Đối với các vụ việc vi phạm phát sinh và đã kết thúc trước ngày 15/8/2026 mới bị phát hiện hoặc đang trong quá trình thụ lý giải quyết, cơ quan có thẩm quyền vẫn áp dụng các quy định pháp luật tương ứng có hiệu lực tại thời điểm hành vi vi phạm diễn ra.