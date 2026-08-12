Xử phạt quán hải sản ở Nha Trang có nhân viên cởi trần nấu ăn

Sau phản ánh về việc nhân viên cởi trần nấu ăn, không bảo đảm vệ sinh, Hộ kinh doanh Hải sản tươi sống Thạnh Sương trên đường Trần Phú, phường Nha Trang đã bị xử phạt 6 triệu đồng vì 3 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngày 12/8, UBND phường Nha Trang cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với ông H.V.B., đại diện pháp luật của Hộ kinh doanh Hải sản tươi sống Thạnh Sương (địa chỉ 100-102 đường Trần Phú), do có 3 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Quán hải sản tươi sống Thạnh Sương (địa chỉ 100-102 đường Trần Phú).

Cụ thể, khu vực chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; cơ sở sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn nhưng không mang khẩu trang, không đeo găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay; đồng thời không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong quá trình bố trí bếp ăn.

Trước đó, một người dân phản ánh việc bạn mình đi du lịch tại Nha Trang, lưu trú tại một khách sạn gần quán Thạnh Sương và ghi lại một đoạn clip cho thấy nhân viên của quán cởi trần khi nấu ăn, không sử dụng trang phục, dụng cụ bảo hộ chuyên dụng; khu vực sàn bếp cũng không bảo đảm vệ sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Nha Trang đã chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Hải sản tươi sống Thạnh Sương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như trên.

Nhân viên của quán cởi trần khi nấu ăn. Ảnh: Cắt từ clip.

Đáng chú ý, địa chỉ 100-102 đường Trần Phú từng nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính do liên tục để xảy ra các vi phạm trong hoạt động kinh doanh và an toàn thực phẩm.

Cơ sở này cũng sử dụng biển hiệu mang tên "Thanh Sương", gần giống tên một thương hiệu hải sản nổi tiếng tại Nha Trang, dễ khiến người dân và du khách nhầm lẫn.

Trước đó, năm 2024, UBND TP Nha Trang đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh này gần 21 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm. Trong đó, biển hiệu không ghi đầy đủ thông tin theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên biển hiệu ghi "Thanh Sương" nhưng tên pháp lý là "Thạnh Sương"); niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng; và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.