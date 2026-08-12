Công an kiểm tra, xác minh các giao dịch từ 70 triệu, 270 triệu đến 370 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Lực lượng Công an đã phối hợp với người dân và ngân hàng xác minh, làm rõ nguồn gốc và chủ sở hữu số tiền.

Công an xã Tân Long phối hợp trao trả lại số tiền chuyển nhầm.

Ngày 10/8/2026, Công an xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa kịp thời xác minh, phối hợp với người dân trao trả số tiền hơn 370 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2026, Công an xã Tân Long tiếp nhận thông tin về việc công dân Bùi Thanh Duy, sinh sống trên địa bàn xã, bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản.

Qua xác minh, số tiền hơn 370 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của ông Duy qua các giao dịch ngân hàng. Người nhận không phải chủ sở hữu số tiền và không có giao dịch, thỏa thuận nào liên quan đến khoản tiền này.

Nhận thấy đây là khoản tiền có giá trị lớn, có dấu hiệu chuyển nhầm, Công an xã Tân Long đã làm việc với người nhận để xác minh nguồn gốc, đồng thời giải thích về trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình.

Sau đó, người nhận đã đồng thuận phối hợp với Công an xã và ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Số tiền hơn 370 triệu đồng sau đó được trao trả cho người chuyển nhầm trước sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Tân Long. Quá trình giao nhận được lập biên bản, ghi nhận đầy đủ.

Trước đó, ngày 17/7/2026, chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, chuyển nhầm 270 triệu đồng vào tài khoản của chị Dưỡng, trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Dưỡng đã chủ động đến Công an xã Thăng An trình báo và đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng An nhanh chóng xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Qua làm việc, chị Dưỡng thể hiện thiện chí, thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho người chuyển theo đúng quy định.

Đến ngày 22/7/2026, dưới sự chứng kiến của Công an xã Thăng An, hai bên lập biên bản giao nhận tài sản và hoàn trả đầy đủ số tiền 270 triệu đồng.

Công an xã Thăng An hỗ trợ chị Thúy nhận lại 270 triệu đồng chuyển nhầm.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Thúy gửi thư cảm ơn Công an xã Thăng An và chị Dưỡng vì đã hỗ trợ giải quyết vụ việc nhanh chóng.70 triệu đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản

Trước đó nữa, ngày 14/6/2026, Công an xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận trình báo của chị Trần Thị Thủy, trú tại Tổ dân phố 1, xã Hoàn Lão, về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 70 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Không biết nguồn gốc khoản tiền, chị Thủy chủ động đến cơ quan Công an trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh nhằm tránh những rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh.

Ngay sau đó, Công an xã Hoàn Lão tiến hành rà soát thông tin giao dịch, liên hệ với các bên liên quan để làm rõ nguồn gốc khoản tiền.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ nhân số tiền 70 triệu đồng là chị Huỳnh Hải Trúc, trú tại phường Đồng Hới. Do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, chị Trúc đã chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của chị Thủy.

Công an xã Hoàn Lão sau đó hướng dẫn các bên hoàn thiện thủ tục cần thiết. Chị Trúc đến trụ sở Công an xã làm việc và nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Từ các vụ việc trên, người dân lưu ý khi thực hiện chuyển tiền cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ và chủ động trình báo cơ quan Công an khi cần thiết.

Trong trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không xác định, người dân không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển tiếp khoản tiền này. Thay vào đó, cần thông báo cho ngân hàng và phối hợp với cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh tranh chấp hoặc những hệ quả pháp lý không đáng có.