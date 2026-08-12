Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây nơi quanh năm có tuyết ở ngay cạnh vịnh Di sản: Rộng 9ha, bám sát kỷ lục Guinness ở Trung Quốc

Nơi này nằm trong tổng thể dự án của tập đoàn Vingroup ở Hạ Long sẽ ra mắt vào thời gian tới.

Ngày 25/4/2026, Công ty CP Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh. Theo Vingroup, siêu đô thị biển này có quy mô hơn 6.200 ha, với hơn 2.500 ha dành cho cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn. Trong hệ sinh thái vui chơi - giải trí của dự án có tổ hợp VinWonders rộng 81 ha.

Đáng chú ý, thông tin được Vinhomes Market công bố cho thấy VinWonders 81 ha không chỉ có công viên nước hay thủy cung. Tổ hợp được chia thành nhiều thế giới chủ đề, gồm thủy cung 24 ha, công viên chủ đề 36 ha tái hiện những nền văn minh cổ đại, công viên nước 12 ha lấy cảm hứng từ Đế chế Inca và Công viên Xứ sở Tuyết rộng 9 ha.

Riêng Xứ sở Tuyết được định hình với hai không gian nổi bật là Làng Giáng sinh và Kỷ Băng hà tiền sử. Trong phần giới thiệu tổng thể, Vinhomes còn mô tả hành trình của du khách đi từ Ai Cập, Babylon, La Mã, thế giới đại dương đến một “thế giới băng tuyết”.

Phối cảnh Xứ sở Tuyết được thực hiện bởi AI

Quy mô bám sát kỷ lục Guinness ở Trung Quốc

Để hình dung 9 ha lớn tới đâu, có thể đặt con số này cạnh Shanghai L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort ở Trung Quốc.

Theo Guinness World Records, Shanghai L+SNOW hiện giữ kỷ lục cơ sở trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới, với diện tích 98.828,7 m2. Kỷ lục được xác nhận tại Thượng Hải ngày 6/9/2024.

Như vậy, nếu chỉ so về con số diện tích, 90.000 m2 của Công viên Xứ sở Tuyết Hạ Long tương đương khoảng 91% quy mô của cơ sở đang giữ kỷ lục Guinness, chênh chưa tới 9.000 m2.

Một cái tên nổi tiếng khác là Ski Dubai tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Theo tập đoàn Majid Al Futtaim, địa điểm này có khoảng 22.500 m2 phủ tuyết thật, gồm 5 đường trượt với nhiều cấp độ, khu freestyle, zipline và Snow Park trong nhà. Nếu chỉ lấy diện tích để hình dung, 9 ha được quy hoạch tại Hạ Long lớn gấp 4 lần diện tích phủ tuyết của Ski Dubai.

Shanghai L+SNOW hiện giữ kỷ lục cơ sở trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới, với diện tích 98.828,7 m2 (Ảnh Trip)

Ở Việt Nam hiện nay, muốn trải nghiệm nhà tuyết thì có thể tham khảo những đâu?

Trong lúc chờ Xứ sở Tuyết Hạ Long thành hình, du khách Việt thực tế đã có một số lựa chọn để trải nghiệm cảm giác mùa đông nhân tạo.

Nổi bật là Ice Magic – Fantasy on Ice tại VinWonders Grand Park, TP.HCM. Theo VinWonders, sân chơi tuyết nhân tạo rộng khoảng 4.000 m2, sử dụng công nghệ tạo tuyết trong môi trường nhiệt độ âm. Điểm vui chơi có đường trượt tuyết dài 60 m, đường trượt băng đôi dài 150 m, cầu trượt băng vòng số 8, băng đăng nghệ thuật và trải nghiệm tuyết rơi. Website VinWonders hiện vẫn niêm yết thông tin đặt vé và các khung giờ trải nghiệm.

Một lựa chọn lâu đời hơn là Băng Đăng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, TP.HCM. Theo website chính thức của Đầm Sen, công trình xuất hiện từ năm 1998, duy trì không gian khoảng âm 10 độ C và trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc bằng băng mô phỏng các công trình nổi tiếng. Hiện Băng Đăng vẫn nằm trong danh mục trò chơi của công viên, với vé riêng được niêm yết từ 50.000-70.000 đồng tùy chiều cao khách.

Ice Magic – Fantasy on Ice tại VinWonders Grand Park, TP.HCM (Ảnh VTV)

Băng Đăng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, TP.HCM (Ảnh Công viên Văn hóa Đầm Sen)

Ngoài các điểm cố định, hè 2026 còn xuất hiện những khu vui chơi tuyết dạng ngắn hạn như Snow Fun tại một số trung tâm thương mại. AEON Mall Huế đã quảng bá không gian Snow Fun trong mùa hè năm nay, trong khi AEON Mall Bình Dương Canary thông báo khu nhà tuyết mở cửa từ ngày 7/8. Với dạng mô hình này, du khách nên kiểm tra lịch hoạt động trước khi đi vì thời gian tổ chức có thể giới hạn.

Như vậy, Việt Nam không còn xa lạ với những nhà băng hay sân chơi tuyết nhân tạo. Tuy nhiên, nếu được hoàn thiện đúng quy hoạch công bố, một Công viên Xứ sở Tuyết rộng tới 9 ha bên Vịnh Hạ Long sẽ đưa loại hình trải nghiệm mùa đông nhân tạo trong nước lên một quy mô hoàn toàn khác.