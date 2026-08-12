Bằng nghiệp vụ, Công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Lê Thanh Hằng ở tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước (TP.Đồng Nai).

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Đại Phước (TP.Đồng Nai) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Lê Thanh Hằng (SN 1993, ngụ phường Bình Tiên, TP.HCM).

Huỳnh Lê Thanh Hằng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Huỳnh Lê Thanh Hằng là đối tượng đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, rạng sáng 11/8, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Công an xã Đại Phước phối hợp với Phòng PC10, Công an TP.HCM đã bắt giữ Huỳnh Lê Thanh Hằng khi đang có mặt tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Sau khi bắt giữ, Công an xã Đại Phước đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.