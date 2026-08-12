Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại biển Vũng Tàu

Cơ quan chức năng phường Vũng Tàu, TPHCM xác nhận vừa tìm thấy nạn nhân xấu số đuối nước vào tối 11/8 khi tắm biển.

Sáng 12/8, Cơ quan chức năng phường Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ đuối nước khi tắm biển tại Bãi Sau. Theo đó, thi thể người đàn ông được tìm thấy tại đồi Nhái, phường Phước Thắng, TP HCM, sau một đêm phát động tìm kiếm.

Lực lượng chức năng Vũng Tàu tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm

Thông tin ban đầu, vào lúc 21 giờ ngày 11/8, chị Đ. T. N. T., (sinh năm 2007) trú tại tỉnh Đồng Tháp đến Công an phường Vũng Tàu trình báo về việc khoảng 18 giờ ngày 11/8, chị T. cùng bạn trai là anh Nguyễn Khải Phát (sinh năm 2006) thường trú phường Tân Sơn Nhì, TPHCM, tắm biển tại khu vực đối diện số 117 Thùy Vân, phường Vũng Tàu.

Trong lúc tắm biển, cả hai bị sóng biển cuốn trôi dần đến khu vực đối diện số 151B Thùy Vân. Tại đây, anh Nguyễn Khải Phát bị sóng biển cuốn ra xa vào khoảng lúc 18 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực đối diện số 151B Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại đồi Nhái, phường Phước Thắng, TP HCM.

Nhận được tin báo các lực lượng phường Vũng Tàu và các địa phương TPHCM đã tổ chức triển khai tìm kiếm xuyên đêm, khoảng 10h 30 phút ngày 12/8 đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.