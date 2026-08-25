Công an điều tra số tiền 200.000.000 đồng chuyển từ NH ACB tới tài khoản Vietcombank của Phan Thị Hiền ở Đà Lạt

Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, người dân đã lập tức trình báo công an để được hỗ trợ.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, công an phường Lâm Viên - Đà Lạt vừa hỗ trợ công dân nhận lại tài sản do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, chị Phan Thị Hiền, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bất ngờ nhận được 200 triệu đồng. Rà soát lại thông tin cá nhân, chị Hiền xác định bản thân không có giao dịch vay, mượn, mua bán hoặc kinh doanh nào liên quan đến khoản tiền này. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Hiền chủ động đến Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt tiến hành xác minh thông tin giao dịch, liên hệ với người thực hiện chuyển khoản và xác định người chuyển nhầm là anh Phan Văn Đoàn, trú tại TDP Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, anh Đoàn cho biết khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23/8/2026, anh sử dụng ứng dụng ngân hàng ACB để chuyển 200 triệu đồng nhằm trả nợ cho chị ruột cũng có tên Phan Thị Hiền. Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, anh đã chọn nhầm ngân hàng nhận tiền từ Agribank sang Vietcombank, dẫn đến số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của chị Hiền đang sinh sống tại phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Sau khi xác minh, Công an phường đã hỗ trợ hai bên liên hệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Chị Phan Thị Hiền và anh Phan Văn Đoàn thực hiện việc giao, nhận lại số tiền chuyển nhầm tại Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Sau khi nhận lại số tiền, anh Phan Văn Đoàn bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước sự chủ động, trung thực của chị Hiền và sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Câu chuyện tuy giản dị nhưng là một minh chứng đẹp cho sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Qua đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt luôn chủ động, tận tình hỗ trợ, giải quyết công việc của người dân với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng