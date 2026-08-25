Vietcombank cảnh báo khẩn đến khách hàng: Không liên kết tài khoản để giao dịch tiền số trên các nền tảng này

Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới, giả mạo Vietcombank mời gọi đầu tư tiền số trái phép.

Vietcombank cảnh báo kẻ gian đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dựng bài báo, hình ảnh và lời chứng thực giả mạo ngân hàng, đồng thời mạo danh cơ quan báo chí nhằm tạo lòng tin, dụ khách hàng đăng ký và nạp tiền vào các nền tảng đầu tư tiền số không được cấp phép.

Theo đó, thủ đoạn mới sử dụng các nội dung được dàn dựng dưới hình thức "phóng sự điều tra", mạo danh chương trình truyền hình và phóng viên báo chí để tiếp cận người dùng. Kẻ gian đồng thời sử dụng hình ảnh do AI tạo ra, mô phỏng trụ sở, biển hiệu, đồng phục nhân viên Vietcombank nhằm khiến thông tin giả mạo trở nên đáng tin cậy hơn.

Đáng chú ý, trong các hình ảnh giả mạo, một số chi tiết như bảng tên, dây đeo thẻ nhân viên, chữ trên biển hiệu và trên tường không đúng với bộ nhận diện thương hiệu của Vietcombank.

Để dụ người dùng tham gia, các đối tượng thường đưa ra những lời quảng cáo về mức lợi nhuận phi thực tế, hứa hẹn chỉ cần vài triệu đồng vốn ban đầu có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng, rút tiền về tài khoản ngân hàng trong vòng 24 giờ, khẳng định nền tảng "hoạt động hợp pháp" và "đã có hàng chục nghìn người Việt Nam tham gia".

Theo Vietcombank, mọi đường dẫn trong những bài viết này thường dẫn tới nút "Đăng ký ngay". Khi truy cập, người dùng có thể bị chuyển sang các website có dấu hiệu rủi ro, nơi đối tượng thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu nạp tiền hoặc liên kết tài khoản ngân hàng.

Hình ảnh bài viết giả mạo có nội dung dẫn dụ người đọc đăng ký và nạp tiền

Đối tượng sử dụng hình ảnh giả mạo VTV, Vietcombank và phóng viên VTV để tạo lòng tin

Vietcombank khẳng định không hợp tác, không liên kết, không giới thiệu và không phân phối bất kỳ sản phẩm nào của các nền tảng giao dịch tiền số trái phép hoặc các nền tảng đầu tư tương tự.

Ngân hàng lưu ý, mọi nội dung gắn tên, hình ảnh hoặc nhận diện thương hiệu Vietcombank với các nền tảng này đều là giả mạo. Khách hàng được khuyến cáo không nạp tiền, không chuyển khoản và không liên kết tài khoản ngân hàng với các nền tảng nói trên.

Vietcombank khuyến cáo khách hàng:

- Không nạp tiền, chuyển khoản hoặc liên kết tài khoản ngân hàng với các ứng dụng, nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép.

- Không bấm vào đường link lạ được gửi qua SMS, email, mạng xã hội hoặc các kênh thông tin không xác thực.

- Không cài đặt hoặc tải ứng dụng không chính thống, đặc biệt những ứng dụng được quảng cáo là "Robot AI tự động giao dịch Bitcoin".

- Không cung cấp OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ, thông tin đăng nhập VCB Digibank hoặc các thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

- Cảnh giác với những lời mời gọi lợi nhuận cao nhưng không có rủi ro.

- Khi nhận được thông tin đáng ngờ hoặc phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường, liên hệ ngay Vietcombank để được hỗ trợ.

Trong trường hợp đã vô tình cung cấp thông tin bảo mật hoặc nghi ngờ thông tin dịch vụ ngân hàng số, thông tin thẻ bị lộ, khách hàng cần chủ động khóa dịch vụ ngay.

Đối với VCB Digibank, khách hàng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp VCB KHOA DIGIBANK gửi 6167 từ số điện thoại đã đăng ký dịch vụ. Ngoài ra, khách hàng có thể gọi tổng đài 1900 54 54 13 hoặc đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với dịch vụ thẻ, khách hàng có thể đăng nhập VCB Digibank, chọn Quản lý dịch vụ thẻ → Khóa thẻ, hoặc liên hệ tổng đài và điểm giao dịch Vietcombank để được hỗ trợ.