Bên trong ngôi trường tiểu học xây trên nền nghĩa trang lớn nhất TP.HCM trong ngày khai giảng đầu tiên

Sáng 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027. Tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên giữa không khí rộn ràng, đánh dấu một khởi đầu đặc biệt.

Ngay từ sáng sớm, sân Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) đã rộn ràng tiếng nói cười. Những bộ đồng phục mới, những gương mặt háo hức và bước chân còn bỡ ngỡ của học sinh khiến ngôi trường mới như thực sự được đánh thức.

Khi tiếng trống trường vang lên, thầy cô, phụ huynh và học sinh cùng hòa vào không khí của ngày khai giảng đầu tiên tại ngôi trường này.

Clip: Di Anh

Bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là dấu mốc đầu tiên để học sinh bước vào một môi trường học tập mới, đồng thời cũng là nơi gửi gắm kỳ vọng của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh.

“Đó là một dấu ấn đầu tiên để các con bước vào môi trường. Tất cả phụ huynh cũng như học sinh khi lon ton tới trường đều mang theo nụ cười. Mình tin tưởng các cháu sẽ là những học sinh đầu tiên và cũng sẽ đem đến những kết quả học tập thật tốt tại ngôi trường này”, bà Tân chia sẻ.

Bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởngTrường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (Ảnh: Di Anh)

800 học sinh đón năm học mới trong ngôi trường hoàn toàn mới

Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đi vào hoạt động. Trường đón khoảng 800 học sinh, trong đó có 420 học sinh lớp 1.

Với nhiều phụ huynh, việc con được học tại một ngôi trường mới, gần nhà là điều khiến họ yên tâm.

Chị Nguyễn Thị Xuân (Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cho biết gia đình lựa chọn trường vì thuận tiện đưa đón con.

“Nhiều người ở xa cũng đều đưa con đến học hết. Mình là nông dân, cứ để con học ở đây gần nhà đưa đón cho tiện.”, chị Xuân chia sẻ.

Ảnh: Di Anh

Cô trò háo hức đón mừng năm học mới (Ảnh: Di Anh)

Còn với chị Phạm Thị Tú, chị kỳ vọng môi trường mới sẽ mang đến cho con những trải nghiệm tốt.

“Trường mới, tất cả đều hoàn toàn mới, con cũng sẽ bắt đầu từ những cái mới nhất. Trường ở gần nhà nữa, đi chưa được 2 phút là tới trường rồi”, chị Tú nói.

Theo chị Tú, nhiều học sinh từ các trường khác, đang học lớp 2, lớp 3 cũng chuyển về đây. Sự xuất hiện của ngôi trường mới cũng góp phần thay đổi diện mạo khu vực.

“Trường khang trang nên cũng thay đổi toàn bộ khu vực này”, chị Tú chia sẻ.

Anh Võ Hồ Nhất Thiên cũng cho biết sau khi tìm hiểu và thấy nhiều học sinh, giáo viên tập trung về trường, gia đình cảm thấy yên tâm hơn.

“Tôi cũng đi hai ba trường rồi mà thấy ngôi trường ở đây mới mở, giáo viên hay mấy bé cũng tập trung học rất nhiều nên cũng thấy yên tâm”, anh Thiên nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên kỳ vọng môi trường và cơ sở vật chất mới sẽ tạo điều kiện để con phát triển tốt hơn.

Ảnh: Di Anh

Từ khu đất nghĩa trang đến ngôi trường đầy tiếng cười trẻ nhỏ

Điều khiến Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trở nên đặc biệt nằm ở vị trí của ngôi trường. Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi nghĩa trang được di dời.

Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, rộng khoảng 53 ha, được xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Công tác bồi thường, di dời bắt đầu từ năm 2014 nhằm cải thiện mỹ quan, môi trường và tình hình an ninh trật tự.

Sau khi hoàn tất di dời, khu đất được định hướng cải tạo thành trường học, công viên thay vì dành một phần để phát triển dự án thương mại.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được khởi công giữa năm 2025 với kinh phí 160 tỷ đồng, rộng khoảng 8.800 m² và đón những học sinh đầu tiên từ ngày 17/8. Ngôi trường nổi bật với khối nhà ba tầng màu xanh da trời, gồm 30 phòng học và nhiều phòng chức năng. Quy mô tối đa của trường có thể tiếp nhận hơn 1.000 học sinh.

Ảnh: Di Anh

Các phòng học rộng khoảng 50 m², được trang trí bằng những hình ảnh sinh động trên tường và cửa sổ. Mỗi phòng đều được trang bị thiết bị dạy học, trong đó có bảng tương tác 65 inch, hỗ trợ giáo viên ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Trường có 4 phòng học tiếng Anh, 4 phòng máy tính, các phòng chức năng dành cho âm nhạc, thể chất, khu nhà ăn và sân trường rộng với nhiều cây xanh.

Năm học này, 420 học sinh lớp 1 học một buổi mỗi ngày, từ 7h30 đến 10h30. Các lớp có sĩ số tối đa 35 học sinh.

Việc đưa Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vào hoạt động góp phần giảm áp lực trường, lớp tại phường Bình Hưng Hòa và các khu vực giáp ranh, vốn từng là điểm nóng tuyển sinh đầu cấp do tình trạng quá tải.

Ngày khai giảng đầu tiên vì thế không chỉ là một cột mốc với thầy cô và học sinh. Với khu vực từng gắn với nghĩa trang Bình Hưng Hòa, sự xuất hiện của ngôi trường cũng đánh dấu một bước chuyển đổi rõ nét của không gian nơi đây.