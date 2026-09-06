Xe đầu kéo nổ lốp, xe khách giường nằm tông đuôi trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua Hà Tĩnh khiến 5 người bị thương, gây ùn tắc giao thông hướng Bắc - Nam.

Khoảng 3h50 ngày 6/9, tại Km508+000 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm mang BKS 38B-012.xx và xe đầu kéo mang BKS 37H-173.xx kéo theo rơ-moóc BKS 37RM-031.xx.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, hai phương tiện đang di chuyển cùng chiều theo hướng Bắc - Nam.

"Xe đầu kéo phía trước gặp sự cố nổ lốp nên di chuyển chậm. Sau đó, xe khách lưu thông phía sau với tốc độ nhanh đã tông vào phần đuôi xe đầu kéo", đại diện đơn vị quản lý đường bộ cho biết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng có mặt để điều tiết giao thông sau vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến 5 người trên xe khách bị thương. Hai xe bị hư hỏng, nằm giữa làn 2 khiến giao thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc bị ùn tắc.

Để đảm bảo giao thông, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng các phương tiện xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 tại xã Đồng Lộc để di chuyển ra quốc lộ 1.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.