Kẻ sát hại 3 mẹ con ở TP Đồng Nai bị khởi tố 2 tội danh

Ngoài tội "Giết người", kẻ gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong bị Cơ quan điều tra khởi tố tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về tội “Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự”. Các quyết định trên đã được VKSND TP Đồng Nai phê chuẩn.

Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú khu phố 1, phường Hố Nai) - kẻ gây ra thảm án ở TP Đồng Nai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Giết người”.

Nguyễn Đức Anh là kẻ gây ra vụ thảm án xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai, khiến chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) tử vong. Chồng chị M. là anh N.V.Q. (40 tuổi) bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai có đủ căn cứ xác định: xuất phát từ mâu thuẫn việc yêu đương tình ái giữa Nguyễn Đức Anh với P.A, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, hắn đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm (dao Thái Lan) đến nhà P.A (ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) để giết P.A.

Tuy nhiên, do nhà P.A khóa cửa nên kẻ này không vào được. Hắn đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà.

Lúc này anh Đ.V.R là bố của P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng tên này vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà P.A. Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà Đ.T.P.A, nên Đức Anh đã đột nhập vào nhà bên cạnh là nhà anh N.V.Q. (SN 1986), rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Thấy động, anh N.V.Q ra kiểm tra thì phát hiện kẻ này đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh N.V.Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công anh N.V.Q.

Bất ngờ bị tấn công, anh N.V.Q chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Kẻ này tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh N.V.Q gục xuống đường.

Sau đó hắn quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ sát hại vợ và hai con anh Q.

Tại cơ quan Công an, Đức Anh đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Đức Anh theo quy định pháp luật.