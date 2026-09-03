Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, xóa dấu vết ở Hưng Yên

Sau 20h truy xét, cơ quan công an đã truy tìm, tạm giữ tài xế lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn và loại bỏ một số dấu vết nhằm che giấu vụ việc.

Chiều 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định được phương tiện và người lái xe liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Đáng chú ý, sau khi rời hiện trường, người này đã sửa chữa phương tiện, lau chùi và loại bỏ một số dấu vết nhằm che giấu vụ việc.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ TNGT (Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên)

Trước đó, khoảng 18h44’ ngày 31/8, tại Km25+200 đường nối 2 cao tốc, thuộc địa phận xã Tân Hưng (Hưng Yên), hướng từ xã Tân Hưng đi cầu Hưng Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, các phương tiện có liên quan đều đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông Ng.V.Ch. (SN 1980, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Ch. đi bộ từ phía bên phải đường ra khu vực dải phân cách giữa đường, theo hướng từ cầu vượt Quốc lộ 39 đi cầu Hưng Hà thì xảy ra va chạm với một xe ô tô tải (chưa xác định được biển kiểm soát, người lái xe) đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến ông Ng.V.Ch. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô tải đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt, chủ trì, phối hợp với Viện KSND khu vực 1, Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tân Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời thu thập tài liệu, dấu vết và thông tin có liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tại khu vực trên đã xảy ra hai vụ va chạm giao thông trong khoảng thời gian gần nhau. Trong đó, một vụ gây hậu quả nhẹ, các bên liên quan tự thỏa thuận rồi rời khỏi hiện trường; vụ còn lại khiến một người tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối, ánh sáng hạn chế, mật độ phương tiện qua lại đông nên hiện trường nhanh chóng bị xáo trộn. Khi phát hiện vụ va chạm nhẹ, một số người dân tập trung theo dõi mà không biết được gần đó còn xảy ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Chỉ sau khi các phương tiện liên quan đã rời đi, người dân mới phát hiện nạn nhân nằm trên mặt đường và trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình rà soát, mặc dù có người từng dừng lại tại khu vực xảy ra tai nạn nhưng chưa có người cung cấp được thông tin cụ thể về đặc điểm phương tiện và người lái xe liên quan đến vụ tai nạn chết người.

Khu vực xảy ra tai nạn cũng không có camera an ninh ghi lại trực tiếp diễn biến tai nạn, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo Điều tra viên, cán bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết nóng; huy động lực lượng rà soát phương tiện và người lái xe có biểu hiện nghi vấn.

Qua khám nghiệm kỹ hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số mảnh nhựa bị vỡ cùng một số dấu vết có giá trị đối với công tác điều tra.

Từ những dấu vết ít ỏi này, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn và các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra từng bước dựng lại đặc điểm của phương tiện liên quan, xác định hướng di chuyển và tổ chức lực lượng truy tìm.

Sau 20 giờ liên tục rà soát, xác minh, với sự phối hợp của Công an tỉnh Ninh Bình, Công an TP Hải Phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định xe ôtô tải BKS 34C-053.83 là phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Người lái xe được xác định là Phạm Xuân Biết (SN 1974, trú tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng).

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Phạm Xuân Biết khai nhận hành vi liên quan đến vụ tai nạn. Đáng chú ý, sau khi rời hiện trường, người này đã đưa phương tiện đi sửa chữa, lau chùi và loại bỏ một số dấu vết nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định tạm giữ Phạm Xuân Biết để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ; làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn cũng như hành vi của tài xế.