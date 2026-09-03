Quảng Ninh sẽ đưa đón học sinh miễn phí tại 3 phường bằng 50 xe điện VinBus

Với quy mô 50 xe được bố trí trên 6 tuyến chính, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí.

Ngày 3/9/2026, tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai), Thành phố Quảng Ninh tổ chức khai trương tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường năm học 2026-2027 trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Trước đó, ngày 25/8/2026, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 3 phường khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé, kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Chính sách được triển khai từ nhu cầu thực tế của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Tính đến ngày 19/8/2026, đã có 1.728 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu đăng ký sử dụng dịch vụ xe bus điện miễn phí theo chương trình đưa đón của Thành phố.

Việc triển khai chính sách vì vậy không chỉ là hỗ trợ một khoản chi phí đi lại cho mỗi gia đình, mà còn hướng tới giải quyết một nhu cầu thiết yếu của học sinh và phụ huynh, góp phần giảm áp lực đưa đón con em hằng ngày, tiết kiệm thời gian, giảm phương tiện cá nhân tập trung trước cổng trường và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị.

Các tuyến xe bus điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5/9/2026 với 50 xe trên 6 tuyến chính. Các tuyến sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy theo thời gian biểu được công bố.

Quy trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ, xuyên suốt trước, trong và sau mỗi chuyến đi, đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu. Trước khi xe ra tuyến, phương tiện, trang thiết bị và nhân sự đều được kiểm tra theo quy định. Trong suốt hành trình, tài xế tập trung điều khiển phương tiện; hướng dẫn viên quản lý và giám sát việc học sinh lên, xuống xe qua hệ thống thẻ điện tử.

Sau mỗi lượt, hướng dẫn viên rà soát toàn bộ khoang xe nhằm bảo đảm không còn học sinh hoặc tài sản bị bỏ quên. Bộ phận vận hành đồng thời theo dõi hoạt động trên toàn tuyến để kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh mỗi ngày đưa con đến lớp.

Thay vì hàng nghìn lượt phụ huynh sử dụng xe máy, ô tô cá nhân đưa đón con em vào cùng một thời điểm, việc tổ chức các tuyến xe buýt đưa đón học sinh theo lộ trình và điểm đón, trả tập trung sẽ góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc cục bộ, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học.