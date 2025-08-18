VinBus khai trương tuyến buýt điện E11 phục vụ miễn phí người dân Thủ đô

VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tuyến buýt điện miễn phí E11 sẽ hoạt động thí điểm từ nay đến hết năm 2025, đi qua nhiều địa danh gắn với lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ Hà Nội và các bảo tàng trung tâm, kết nối dòng chảy quá khứ và hiện tại trong từng hành trình xanh của người dân và du khách.

Tuyến buýt điện E11 hoạt động từ 7h00 đến 18h00, với tần suất 12 phút/chuyến vào thứ Bảy, Chủ nhật; 15 phút/chuyến vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm; và 18 phút/chuyến vào thứ Hai và thứ Sáu.

Ngoài thời gian phân luồng giao thông phục vụ tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm, lộ trình chiều đi bắt đầu từ bãi đỗ xe Yên Phụ, lần lượt qua Yên Phụ - điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Hoàng Hoa Thám - Phan Đình Phùng - Hùng Vương - Thanh Niên, rồi trở lại Yên Phụ. Trong thời gian tổ chức phố đi bộ quanh Hồ Gươm, tuyến được điều chỉnh đi qua đường Phan Chu Trinh trước khi tiếp nối hành trình về đường Thanh Niên, tạo nên sự linh hoạt phù hợp với không gian lịch sử vốn thân thuộc với Hà Nội.

Chiều về của tuyến buýt điện E11 đi qua các điểm: bãi đỗ xe Yên Phụ - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - quay đầu tại nút giao phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Yên Phụ - Thanh Niên - Thụy Khuê - Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám - Ngọc Hà - Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - bãi đỗ xe Yên Phụ.

E11 là tuyến buýt điện thứ 18 được VinBus đưa vào vận hành tại Thủ đô Hà Nội, sử dụng dòng xe VinFast EB8 do Việt Nam sản xuất 100%. Thân xe được thiết kế sàn thấp, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và được tích hợp tính năng hỗ trợ người khuyết tật lên xuống. Xe được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại gồm hệ thống tự động thông báo điểm dừng, camera an ninh, màn hình LED và Wi-Fi miễn phí, di chuyển êm ái, hoàn toàn không phát thải và không gây tiếng ồn.

Ông Nguyễn Công Nhật, Tổng Giám đốc VinBus, khẳng định: "Việc đưa tuyến E11 vào hoạt động đúng dịp 80 năm Quốc khánh khẳng định cam kết phụng sự và thể hiện sự tri ân sâu sắc của VinBus đối với nhân dân Thủ đô. Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến xe buýt điện miễn phí trong những ngày này không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, mà còn truyền cảm hứng để cộng đồng cùng nhau chuyển dịch sang phương thức giao thông xanh, vì một Hà Nội văn minh, bền vững và giàu bản sắc".

Cũng nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, VinBus sẽ triển khai tăng cường các tuyến buýt phục vụ nhân dân và du khách đến Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Các tuyến buýt được tăng cường bao gồm hai tuyến hiện có là tuyến 43 và E10, cùng ba tuyến bổ sung là E02, E08 và E09, với tần suất từ 20 đến 60 phút một chuyến, tổng số 258 lượt xe mỗi ngày. Hành khách có thể dễ dàng tra cứu lộ trình, điểm dừng của các tuyến, thời gian đón và theo dõi vị trí xe theo thời gian thực thông qua ứng dụng VinBus.

Việc đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 cũng như tăng cường các tuyến buýt điện của VinBus không chỉ thể hiện tinh thần phụng sự cộng đồng trong dịp đại lễ, mà còn là hành động thiết thực hưởng ứng sáng kiến "Vì Thủ đô trong xanh" do UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phát động từ tháng 1/2025, kêu gọi cộng đồng chung tay giảm phát thải, đặc biệt từ lĩnh vực giao thông đô thị./.