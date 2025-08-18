Ập vào phòng trọ, công an bắt quả tang 11 nam nữ đang làm chuyện sai trái

Chiều 18-8, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết qua công tác quản lý địa bàn và đối tượng, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã An Biên bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ.

Các đối tượng bị bắt quả tang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma tuý

Vào thời gian trên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã An Biên bất ngờ ập vào một nhà trọ tại khu vực ấp Xẻo Rô, xã An Biên thì bắt quả tang 11 nam thanh, nữ tú đang bay lắc trong phòng trọ.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 3 bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ đang dùng để sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua test nhanh, 11 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng cơ sở cho thuê lưu trú để tổ chức và sử dụng ma túy nêu trên là một trong những kết quả thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã An Biên đã thực hiện.