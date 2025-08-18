Chân dung người vợ 23 tuổi sát hại chồng ở Phú Thọ: Mối quan hệ trước khi xảy ra bi kịch

Liên quan đến vụ việc vợ đâm chồng tử vong gây rúng động dư luận, danh tính những người liên quan và nguyên nhân dẫn đến sự việc đã được làm rõ. Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Doanh (sinh năm 2000) còn người xuống tay với anh Doanh là Hà Thị Lai Hạ (sinh năm 2002). Cả hai trú tại khu phố 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ.

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, khoảng 3 giờ ngày 17/8, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Doanh bị vợ là Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17/8, đôi vợ chồng này đi ăn liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1 xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hà Thị Lai Hạ đã xuống tay với chồng trong lúc mâu thuẫn, cãi vã. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Trong lúc cãi nhau, Hạ đã sử dụng con dao gọt hoa quả bằng kim loại đâm vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm anh Doanh bị chảy máu. Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, bố mẹ đẻ của anh Doanh là ông Nguyễn Tiến Mạnh và bà Hà Thị Thu Hường đến can ngăn nhưng không được. Người chồng trẻ bỏ chạy rồi gục xuống bất tỉnh ngay trên sân trước cửa nhà. Người thân đã đưa anh Doanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, anh Doanh và Hạ kết hôn được khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi. Cả hai làm công nhân tại cùng một công ty.

Cũng liên quan đến sự việc, một vị lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ cho biết trên Tuổi Trẻ Online, qua nắm bắt thông tin từ hàng xóm thì trước đó, vợ chồng anh Doanh và Hạ không có vấn đề hay mâu thuẫn gì.

"Hai vợ chồng này còn trẻ, có lẽ chưa đủ chín chắn nên mới dẫn tới sự việc đau lòng vậy" - lãnh đạo xã Phú Mỹ chia sẻ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ về hành vi "Giết người". Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, chua xót. "Sao cô này hung hãn quá vậy? Ra tay dã man với người đầu gối tay ấp với mình. Thương cho nạn nhân và đứa con, bây giờ bố chết, mẹ đi tù, thật tội nghiệp cháu bé quá", cư dân mạng bày tỏ.