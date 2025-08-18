Sương mù dày đặc bao phủ tuyến đường lên Cửa khẩu Cầu Treo

Tuyến đường lên cửa khẩu thường xuyên có nhiều phương tiện trọng tải lớn như xe container, xe tải đường dài và xe khách lưu thông. Các phương tiện di chuyển tại đây phải đi ở tốc độ chậm để chú ý quan sát. Bởi tuyến đường quốc lộ khá hẹp, có độ dốc và nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm.