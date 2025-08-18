Sương mù dày đặc bao phủ tuyến đường lên Cửa khẩu Cầu Treo
Hai ngày qua, trên tuyến Quốc lộ 8A, đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), sương mù xuất hiện dày đặc.
Theo ghi nhận, dọc tuyến đường gần Cửa khẩu Cầu Treo bị sương bao phủ, người điều khiển phương tiện chỉ quan sát được trong phạm vi 10-20m. Các phương tiện phải bật đèn pha để cảnh báo những xe di chuyển hướng đối diện.
Càng di chuyển lên gần Cửa khẩu Cầu Treo, sương mù dày đặc hơn.
Tuyến đường lên cửa khẩu thường xuyên có nhiều phương tiện trọng tải lớn như xe container, xe tải đường dài và xe khách lưu thông. Các phương tiện di chuyển tại đây phải đi ở tốc độ chậm để chú ý quan sát. Bởi tuyến đường quốc lộ khá hẹp, có độ dốc và nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm.
Theo cán bộ Trạm biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, sương mù trên tuyến đường lên Cửa khẩu Cầu Treo thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối, đặc biệt trong những ngày thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường
Sương mù thường xuất hiện, kéo dài đến khoảng 9h sáng sẽ tan dần.
Lực lượng chức năng khuyến cáo các lái xe cần bật đèn chiếu gần, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế vượt ẩu và đặc biệt chú ý quan sát tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn.