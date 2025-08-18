Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong

Sáng 18/8, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.



Công văn nêu rõ, ngày 17/8/2025, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết "Bé trai 13 tháng tuổi tử vong tại Tây Ninh, xem xét kỷ luật 2 điều dưỡng" tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Về việc này, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến cụ thể:

Theo Cục, đây là tai biến y khoa theo quy định tại Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, vì vậy đề nghị Bệnh viện thực hiện theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kết luận về việc xác định người hành nghề có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (Ảnh: BVĐK Tây Ninh).

Cục cũng đề nghị Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện liên hệ, tổ chức gặp gỡ động viên chia sẻ đối với gia đình người bệnh, phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh cũng như người hành nghề và Bệnh viện.

Cùng với đó, khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện trên người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xảy ra tai biến gây tử vong.

Đặc biệt, trong chẩn đoán xác định và chỉ định điều trị khí dung adrenalin cho trẻ em theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh một số bệnh thường gặp ở trẻ em đã được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3312 ngày 7/8/2015.

"Sở Y tế, Bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc, rà soát, củng cố, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về hoạt động cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa", công văn do Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa ký nêu rõ.

Trước đó, một số tài khoản mạng xã hội cho rằng, bệnh viện "tiêm lộn thuốc", khiến gia đình và dư luận bức xúc. Ngày 15/8, gia đình đã đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Thông tin trên báo chí, BS. Phan Thanh Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, khoảng 20h55 ngày 9/8, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bé trai tên N.V.B (13 tháng tuổi, ngụ xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng sốt cao, nôn ói.

Tiếp đó, bệnh nhi đã được chuyển đến Khoa Nhi với chẩn đoán mắc bệnh sởi, biến chứng viêm phổi nặng, rối loạn chức năng ruột, da nổi ban, bú kém, được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, hạ sốt.

Tuy nhiên, đến sáng 12/8, tình trạng bé B. chuyển nặng, suy hô hấp, viêm thanh khí quản cấp. Do đó, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Khoa Nhiễm để theo dõi, điều trị. Sau đó, các bác sĩ tại Khoa Nhi và Khoa Hồi sức tích cực chống độc - ICU đã tiến hành hội chẩn để điều trị tích cực cho bé.

Đến sáng 13/8, bé B. có biểu hiện lừ đừ, phát ban toàn thân, nhịp tim nhanh, thở qua nội khí quản, phổi giãn nở 2 bên. Trước tình trạng này, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi đến một bệnh viện ở Tp.HCM. Tuy nhiên, bé đã ngưng tim trong quá trình chuyển viện, sau đó tử vong tại tuyến trên.

Qua rà soát, kiểm tra quy trình điều trị đối với bệnh nhi, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh xác định các bác sĩ tại Khoa Nhiễm đã chỉ định phun khí dung thuốc Adrenalin. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhân viên điều dưỡng lại tiêm thuốc cho bệnh nhi, không đúng chỉ định của bác sĩ.

Sau khi nhận thông báo từ bệnh viện về việc bé B. qua đời, người thân đã tập trung tại bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân, đồng thời chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội với thái độ bức xúc vì cho rằng nhân viên y tế "tiêm nhầm thuốc".

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh báo cáo vụ việc, xác định toàn diện, làm rõ diễn tiến bệnh lý của bé, quá trình điều trị, từ việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đến chăm sóc, điều trị, đặc biệt là lúc bé diễn tiến nặng.