Ra mắt bộ ấn phẩm và infographic Hải trình rực rỡ, từ dấu mốc lịch sử đến niềm tự hào 2/9

Sáng 18/8 tại Hà Nội, Hải trình rực rỡ, bộ quà tặng đặc biệt và ấn phẩm infographic cùng tên được chính thức ra mắt, nhằm tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Ấn phẩm infographic và Bộ bưu thiếp "Postcard tự do" được phát tặng miễn phí tại số 8 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hành trình lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hiện đại

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, những mốc son của ngày 2/9 luôn được nhắc đến với lòng biết ơn và tự hào. Năm 2025 đánh dấu 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cột mốc vàng son thôi thúc thế hệ hôm nay nhìn lại những chặng đường đã qua, tiếp bước kiến tạo một tương lai bền vững, văn minh và hội nhập.

Với sứ mệnh kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại, ấn phẩm infographic Hải trình rực rỡ kể về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ không chỉ là một sản phẩm báo chí truyền thống mà còn là một nỗ lực đổi mới trong cách tiếp cận, truyền tải và gìn giữ giá trị di sản tinh thần.

Ấn phẩm infographic tái hiện hành trình lịch sử từ năm 1911, khi Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, đến năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Không chỉ trình bày đẹp mắt, ấn phẩm infographic sử dụng ngôn ngữ thị giác và tư duy dữ liệu để tái hiện hành trình lịch sử từ năm 1911, khi Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, đến năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Một chặng đường hơn ba thập kỷ được kể lại qua hình ảnh, biểu tượng và dữ kiện cô đọng, mở ra góc nhìn gần gũi, cảm xúc về một giai đoạn mang tính bước ngoặt của dân tộc.

Từng dòng thời gian, từng biểu tượng, từng con số đều được trình bày một cách cô đọng nhưng truyền cảm, giúp độc giả, đặc biệt là giới trẻ, dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu lịch sử không bằng sách vở khô khan mà qua những "chạm cảm xúc" với các giá trị cụ thể, thực tế và sống động.

Không dừng ở việc ghi nhớ, infographic mong muốn khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân trong mỗi người trẻ, những người đang sống trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, có cơ hội nhưng cũng có thách thức trong việc gìn giữ và phát triển bản sắc dân tộc.

Bộ ấn phẩm đặc biệt tinh tế và giàu ý nghĩa

Cùng với infographic, Hải trình rực rỡ được phát triển thành bộ ấn phẩm giới hạn gồm: túi tote in họa tiết chân dung Bác Hồ; bộ 5 postcard gợi nhắc những địa danh lịch sử; bộ sưu tập tem "Mở lối" được tuyển chọn tinh túy từ kho lưu trữ quý giá của Công ty Tem Việt Nam, đưa bạn đi qua những cột mốc 2/9 vàng son của đất nước từ thập niên 50 đến những năm đổi mới. Mỗi bộ tem là một tác phẩm độc bản, lưu giữ những câu chuyện lịch sử và giá trị thẩm mỹ của từng thời kỳ. Vì tính chất duy nhất, không phát hành lại của các bộ tem nên đây là cơ hội hiếm có để bạn sở hữu một báu vật văn hóa mang niềm tự hào dân tộc. Ngoài ra bộ ấn phẩm còn mang đến một huy hiệu đặc biệt - là hình biểu trưng cho kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, nếu may mắn bạn sẽ là người nhận được huy hiệu mạ vàng, phiên bản hiếm có của dịp Đại lễ này.

Bộ ấn phẩm Hải trình rực rỡ

Điểm nhấn trong thiết kế là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi những biểu tượng giàu ý nghĩa như: con tàu vượt sóng, chim Lạc tung cánh, mặt trời rực rỡ… tất cả hòa quyện, khắc họa khát vọng vươn ra biển lớn và đích đến tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Bộ tem "Mở lối"

Từ ngày 18/8 đến ngày 29/8 (hoặc đến hết quà), Infographic Hải trình rực rỡ và Bộ bưu thiếp "Postcard tự do" được phát miễn phí tại số 8 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội , t hời gian phát bắt đầu từ 14h chiều nay. B ộ ấn phẩm Hả i trình rực rỡ được phân phối qua website Haitrinhrucro.vn, giúp công chúng cả nước dễ dàng tiếp cận và lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử.

Toà nhà số 8 Lê Thạch đã được trang hoàng rực rỡ

Infographic và bộ ấn phẩm Hải trình rực rỡ được thực hiện với sự đồng hành, tài trợ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), như một lời tri ân sâu sắc và nguồn cảm hứng nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc. Trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Hải trình rực rỡ là lời nhắc nhở rằng mỗi người Việt Nam hôm nay đều là một phần của hành trình vĩ đại ấy, hành trình nối dài qua thế hệ, được xây đắp bằng trí tuệ, tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc.