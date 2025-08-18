Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!

18/08/2025
Hàng vạn người đã phủ kín Quảng trường Mỹ Đình và cùng hòa mình vào những khúc ca tự hào trong chương trình nghệ thuật quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 1.

Tối 17/8, hàng vạn người đã phủ kín Quảng trường Mỹ Đình để cùng hòa mình trong chương trình nghệ thuật quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 2.

Trên khán đài mênh mông, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, hòa cùng ánh sáng sân khấu và giai điệu hùng tráng, tạo nên không gian rực sáng niềm tự hào dân tộc

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 3.

 

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 4.

Những chiếc nón vẽ hình cờ đỏ sao vàng

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 5.

Những ánh mắt háo hức dõi theo

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 6.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 7.

Từng ca khúc vang lên như chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy tình yêu Tổ quốc và cảm xúc thiêng liêng về chặng đường lịch sử của dân tộc.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 8.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 9.

Điều đặc biệt là trong dòng người đông nghịt, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều cụ già với mái tóc bạc phơ vẫn xúc động khi giương cao lá cờ, hay những em nhỏ ngồi trên vai cha mẹ, ánh mắt rạng ngời dõi theo sân khấu

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 10.

Khoảnh khắc nhiều thế hệ cùng hát vang, cùng hò reo trong một nhịp đập chung đã biến “Tự hào là người Việt Nam” thành một ngày hội thật sự, nơi ký ức, hiện tại và tương lai hòa quyện đầy cảm xúc

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 11.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức, là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 12.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 13.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 14.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 15.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật hoành tráng, đêm nhạc đã để lại dư âm sâu lắng, khẳng định sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tin son sắt vào tương lai của dân tộc Việt Nam.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện – mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!- Ảnh 16.

 

