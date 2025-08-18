NTK Linh Thảo – Kiến tạo giá trị mới từ di sản truyền thống

NTK Linh Thảo và nỗ lực gìn giữ, phát triển nghề thủ công truyền thống

Linh Thảo lớn lên trong không gian làng nghề, nơi mỗi đường kim mũi chỉ đều mang theo câu chuyện và ký ức văn hóa của nhiều thế hệ. Từ những trải nghiệm này, Linh Thảo nhận ra rằng việc bảo tồn nghề thủ công truyền thống không chỉ là giữ gìn kỹ thuật mà còn là giữ linh hồn của di sản. Thấu hiểu điều đó, Linh Thảo không dừng lại ở việc phục dựng các bộ lễ phục nghi lễ chuẩn mực mà còn tìm hướng để nghề truyền thống hòa nhập nhịp sống hiện đại.

Quan điểm và cũng là kim chỉ nam cho con đường phát triển văn hoá truyền thống của NTK Linh Thảo luôn là: "Giá trị văn hoá muốn lưu truyền không chỉ là bảo tồn mà còn cần phải phát triển mang cả yếu tố sáng tạo". Qua thương hiệu TIỆM LYNH và định hướng mới Lynh Heritage, Linh Thảo kết hợp tinh hoa thủ công cổ truyền với sáng tạo đương đại.

Các kỹ thuật thêu, vẽ, may đo được giữ nguyên tinh thần cổ truyền nhưng được xử lý tinh tế về chất liệu và phom dáng, giúp trang phục vừa duy trì giá trị nghi lễ, vừa dễ ứng dụng trong biểu diễn, triển lãm hay đời sống hàng ngày. Đây là cách Linh Thảo tạo ra cầu nối để nghề thủ công bước ra khỏi phạm vi làng nghề, trở nên gần gũi với công chúng và giới chuyên môn.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Linh Thảo còn chủ động hợp tác lâu dài với các nghệ nhân làng nghề. Qua những dự án này, nghệ nhân có thêm cơ hội phát triển tay nghề, nhận được việc làm ổn định và chứng minh giá trị nghề trong bối cảnh hội nhập. Việc đưa trang phục truyền thống ra các sân khấu biểu diễn, triển lãm và các sự kiện văn hóa đồng thời tạo hướng đi mới, giúp nghề thủ công vừa được bảo tồn vừa phát triển bền vững.

Chính những nỗ lực đó đã góp phần đưa Linh Thảo đến gần hơn với sự ghi nhận của giới chuyên môn và cộng đồng. Ngày 16/8, trong chương trình "Báo chí đồng hành cùng Doanh nhân thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân", NTK Linh Thảo đã chính thức đón nhận danh hiệu Nghệ nhân quốc gia trong lĩnh vực thiết kế trang phục văn hóa tín ngưỡng và y phục truyền thống - một dấu mốc ý nghĩa cho hành trình gìn giữ, bảo tồn văn hoá, phát triển nghề thủ công và văn hoá tín ngưỡng dân tộc

Từ làng nghề đến nghệ nhân quốc gia: Hành trình kết nối văn hóa và thế hệ trẻ của NTK Linh Thảo

Với nhiều năm gắn bó và cống hiến cho văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, NTK Linh Thảo đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu trong việc kết nối di sản văn hóa với thế hệ trẻ. Vai trò của Linh Thảo không chỉ là sáng tạo các bộ trang phục tinh tế, mà còn là cầu nối giúp học sinh, sinh viên và những người trẻ cảm nhận và thấu hiểu giá trị tinh thần sâu sắc đằng sau từng thiết kế.

Qua các dự án học thuật và nghệ thuật, trang phục tín ngưỡng – từ khăn chầu đến áo ngự – không chỉ được trưng bày mà còn trở thành công cụ trải nghiệm trực tiếp. Linh Thảo đã tổ chức các buổi workshop, triển lãm kết hợp nghệ thuật đương đại, tạo cơ hội cho giới trẻ tương tác trực tiếp với kỹ thuật thêu, vẽ và may đo thủ công, cũng như hiểu được câu chuyện văn hóa và ý nghĩa nghi lễ gắn liền với từng chi tiết trang phục.

Những chương trình như "36 Nét Ngài", "Khai Vân Tứ Phủ" hay dự án "Chuyện Cũ Gen Mới"... đều là minh chứng sống động cho cách tiếp cận này, khi các bạn trẻ vừa được học vừa được trải nghiệm thực tế.

Giải thưởng "Nghệ nhân quốc gia" chính là dấu mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp, phần thưởng cho suốt 8 năm NTK Linh Thảo nỗ lực học tập và làm việc không ngừng nghỉ. Hơn thế, Linh Thảo sẽ tiếp tục là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, đưa những giá trị tinh thần của trang phục truyền thống đến gần thế hệ trẻ, để mỗi họa tiết, mỗi đường kim mũi chỉ đều kể câu chuyện về văn hóa, nghi lễ và niềm tự hào dân tộc.

Nhờ những nỗ lực này, NTK Linh Thảo không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa mà còn gieo mầm sáng tạo và tinh thần yêu di sản cho thế hệ tương lai. Trang phục tín ngưỡng giờ đây không chỉ là hiện vật trưng bày mà trở thành phương tiện học tập, trải nghiệm và cảm nhận văn hóa, tạo ra một hành trình bền vững, nơi di sản và thế hệ trẻ đồng hành cùng nhau.

Hành trình kết nối di sản và thế hệ trẻ của NTK Linh Thảo càng trở nên ý nghĩa hơn khi nhìn vào bối cảnh văn hóa dân tộc. Nhân dịp Quốc khánh 2/9 sắp đến, những giá trị mà Linh Thảo gìn giữ và truyền tải qua từng bộ trang phục tín ngưỡng trở thành cầu nối nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Trang phục không chỉ là hiện vật trưng bày mà còn là phương tiện để thế hệ trẻ trải nghiệm, cảm nhận và tiếp nối tinh thần văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.