Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở 4 tỉnh miền Trung và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 18/8 đến đêm 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-130mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm 18/8, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày 18/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/8, Tây Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa xối xả nhiều giờ khiến 4 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới. (Ảnh minh hoạ: Bùi Hải Thượng)

Mưa liên tục trút xuống, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh này.

Thanh Hóa: Đồng Lương, Linh Sơn, Minh Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thanh Kỳ, Xuân Bình, Yên Thọ, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Công Chính, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quan Sơn, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiên Phủ, Thường Xuân, Trung Lý, Trung Sơn, Trường Lâm, Văn Nho, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân.

Nghệ An: Bích Hào, Hạnh Lâm, Kim Bảng, Tam Đồng, Vạn An, Xuân Lâm, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hoa Quân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Nghĩa Hưng, phường Tây Hiếu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Vĩnh Tường, Yên Xuân, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Hùng Chân, Hữu Khuông, Keng Đu, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mỹ Lý, Na Loi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Nhôn Mai, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Yên Hòa, Yên Na.

Hà Tĩnh: Cổ Đạm, Kỳ Xuân, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Can Lộc, Đức Minh, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Khê, Thượng Đức, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Đức Đồng, Đức Thọ, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Thượng, Phúc Trạch, Thạch Xuân, Trường Lưu.

Quảng Trị: Bắc Trạch, Phú Trạch, Tuyên Bình, Bến Quan, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Lập, Tân Thành, Trung Thuần, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/8 đến ngày 27/8, cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, sáng 20/8, khu vực này hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm; từ khoảng đêm 20-23/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Tại Trung Bộ, trong các ngày 23-27/8 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, cơ quan khí tượng cho hay, lúc 1h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 1h ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 18/8/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó, Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29°C, phía Nam 29-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.