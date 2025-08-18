Tỉnh lộ ở miền núi Quảng Ngãi nát như tương, chi chít ổ voi, ổ gà

Thời gian qua, người dân tham gia giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 672 (đoạn qua địa bàn xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ sự lo ngại trước việc mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Theo ghi nhận, đoạn từ Km44+600 đến Km55+200 (điểm đầu giao Quốc lộ 40B kéo dài đến thôn Long Hy, xã Măng Ri), nhiều vị trí trên mặt đường xuất hiện vết nứt nẻ kéo dài, bêtông bong tróc, tạo thành ổ gà, ổ voi chi chít.
Một số đoạn mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn, nền đường trũng sâu chẳng khác nào "cái bẫy" chực chờ đe dọa người tham gia giao thông.
"Bà con địa phương thì quen với việc di chuyển trên tuyến đường hư hỏng chứ nhiều người từ nơi khác đến, nếu không chú ý sẽ rất dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là vào ban đêm" - bà Y.P. (người dân trú xã Măng Ri) nói.
Theo người dân địa phương, Tỉnh lộ 672 là tuyến giao thông huyết mạch, không chỉ là con đường phục vụ đi lại thường nhật mà còn đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản, hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.
Việc không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đã khiến Tỉnh lộ này bộc lộ hư hỏng. Đặc biệt, mỗi mùa mưa bão đi qua, đất đá từ taluy sạt lở tràn xuống mặt đường, cộng thêm nước chảy mạnh cuốn trôi lớp mặt, khiến đường ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri - cho biết xã đã báo cáo thực trạng tuyến đường với Sở Xây dựng và UBND tỉnh. Trước mắt, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành vá tạm các điểm hư hỏng nặng, nhưng đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.
Chính quyền địa phương mong muốn tỉnh sớm có kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng và phân bổ nguồn vốn phù hợp, để sửa chữa tuyến đường kịp thời trước mùa mưa bão sắp tới.